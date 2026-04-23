Ion Cristoiu: După încălcarea Constituției, Nicușor Dan încalcă grav Logica

În ultima pastilă jurnalistică, Ion Cristoiu arată cum președintele Nicușor Dan a încălcat și… logica, după Constituția României.

„Potrivit comunicatului, președintele României, citez, a convocat la consultări, în virtutea, citez, prerogativelor sale constituționale, câteva partide din România, și anume PSD, PNL, UDMR, USR și, sigur, minorități, care nu reprezintă niciun partid”, își începe „pastila” reputatul om de presă.

De ce ar putea fi suspendat președinte

„Am spus că este o acțiune neconstituțională, pentru care președintele ar putea fi chiar suspendat. Asta, deoarece, Constituția României prevede clar momentele și situațiile în care președintele poate convoca consultări, că președintele se poate întâlni cu oricine la Cotroceni, inclusiv cu anumite partide. Dar, când el anunță oficial că sunt consultări, în virtutea prerogativelor constituționale, președintele trebuie să respecte Constituția. Or, Constituția este clară – consultări cu partidele parlamentare au loc când e vorba să fie desemnat un prim-ministru, în vederea formării unui nou guvern.

Dar, există și posibilitatea îngăduită de articol 80, care îl face pe președinte mediator în cadrul societății românești, ca să convoace partidele parlamentare atunci când este vorba de o criză politică majoră.

După părerea mea, asistăm la o criză politică, majoră, cu pericole vizând stabilitatea României. Și, atunci, sigur că președintele poate să convoace partidele la Cotroceni, la consultări. Numai că președintele României a convocat la consultări, admițând că motivul reprezintă criza politică majoră, doar anumite partide. A ieșit seara, ne-a spus că nu au fost consultări, au fost consultări informale, dar a vorbit, a introdus un termen și anume partide pro-occidentale.

„O insultă la adresa electoratului AUR”

Deci, am înțeles că, în România, în virtutea, cum să zic, prerogative prezidențiale, a unei ziceri prezidențiale, există partide pro-occidentale și, așa cum s-a văzut chiar și din discursul apă de ploaie, partide anti-occidentale, recte AUR. Este o insultă la adresa unei mari părți a electoratului, care a votat AUR.

Nicăieri, AUR nu a făcut nicio declarație, nu există în program că ar fi anti-Occident.

Sigur, după părerea mea, nu are importanță, trebuie să fie pro-român, nu anti-român. Da, mă rog, hai să zicem că avem și acest criteriu, pro sau anti-occidental! În România nu există niciun partid care să spună «noi suntem anti-occidentali». Toate partidele se declară pro-române, deci cu asumarea unei definiții cu de la sine putere.

Mi se pare chiar și aceasta o încălcare a Constituției. E vorba de câteva partide care au alcătuit o coaliție. Coaliția s-a făcut pulbere și acele partide se ceartă între ele. În aceste condiții, președintele ori convoacă toate partidele, deoarece s-a creat o criză politică majoră, ori, dacă nu e o criză politică majoră, atunci nu convoacă pe nimeni. E treaba lor.

Discursul care a urmat acestei acțiuni anticonstituționale a fost tapă de ploaie. A fost un spațiu de grave încălcări ale logicii. Domnia sa a spus că a cerut acestor partide care se ceartă acuma să nu se mai înjure. E fatal că se înjură, că e o criză politică și fiecare dintre partidele din acest război caută să câștige electoral. După asta a zis că le-a cerut să se uite la viitor și nu la trecut, la viitor. După asta, să se uite la soluții mai mult decât la probleme. Nu te uiți la probleme ca să găsești soluțiile. Deci, niște îngălări ale unei minți care n-are nicio treabă cu logica.

Repet, după ce a încălcat Constituția, Nicușor Dan a încălcat grav Logica! Dacă pentru încălcarea logicii putem să-i spunem ilogic, pentru încălcarea Constituției, el ar trebui suspendat”, a comentat Ion Cristoiu.