Absolventă a Liceului „Gheorghe Lazăr” și studentă acum la Politehnică, Eliza Oțet e liberoul formației CSM București.

CSM București se află la un singur pas de obținerea biletului pentru Cupa Challenge, iar în centrul defensivei „tigroaicelor” se află o tânără care dărâmă orice stereotip legat de sportivii de performanță.

Eliza Oțet, liberoul format în curtea clubului bucureștean, jonglează între cursurile de la Universitatea Politehnică, amintirile din Liceul „Gheorghe Lazăr” și meciurile decisive pentru calificarea în cupele europene.

„Lăzărista” care făcea 5 ore de teme în cantonament

Aflată la doar o victorie distanță de locul 5 în play-off, CSM București se bazează pe energia și rigoarea matematică a Elizei Oțet. Crescută de mică la clubul bucureștean, sportiva recunoaște că presiunea performanței este dublată de dorința de a nu-și dezamăgi familia și fanii.

Absolventă a Liceului Național „Gheorghe Lazăr”, unul dintre cele mai prestigioase și exigente din România, Eliza a învățat de mică ce înseamnă sacrificiul pentru a rămâne în top, atât la școală, cât și în sală.

„Fiind un liceu prestigios și cu pretenții de la elevi, mi-a fost un pic greu să ajung și la ore și să ajung și la antrenamente. Am avut mereu o înțelegere de ambele părți. Adică și dirigintele meu din liceu și din partea clubului am avut o înțelegere că eram la liceu, că aveam un BAC de dat, că aveam mai multe treburi pe lângă volei și pe lângă liceu, respectiv. Din punctul ăsta de vedere nu a fost atât de dificil, dar din alte puncte de vedere, adică cu transportul, cu timpul pierdut pe drum, că este o distanță totuși de la Gheorghe Lazăr până aici și așa a fost dificil, da. În clasa a 12-a stăteam cu orele, stăteam câte 5 ore să fac teme. Îmi luam și în cantonament”, mărturisește Eliza Oțet.

După experiența din „Lazăr”, Eliza a ales să urmeze Universitatea Politehnică, dorind să-și construiască o carieră solidă și în afara terenului de volei. Programul actual este unul spartan: „Eu sunt la Universitatea Politehnică. O să vreau o combinație, vă dați seama, că eu vreau să continui și cu voleiul și cu facultatea, ca să am o facultate în spate. Nu vreau să vă spun că în unele zile sunt plecată de la 6.00 dimineața până la 10.00 seara. Matematica mi-a plăcut mereu, științele exacte, da”.

În teren, Eliza este condusă de o serie de ritualuri și superstiții care o ajută să rămână concentrată. De la cercelul norocos, până la o poveste fascinantă despre numărul de pe tricou, liberoul celor de la CSM are totul calculat. „M-am întors la numărul 2 și am avut cele mai bune meciuri ale vieții mele. Nu mai renunț. 2 sau 12. Încălzirea este ritualul meu, cumva să zic așa rugăciunile sunt ritualul meu. Am și cercei favoriți, mai degrabă unul este cercelul norocos, cu ăsta am jucat tot timpul, pe ceilalți îi mai schimb, depinde de meci”.

Legătura ei cu CSM București este una de suflet, fiind formată în pepiniera clubului de către profesorul Adrian Negrei: „Mă simt ca acasă aici. Da, crescută și formată la CSM. Am zis că asta vreau să fac, s-a legat din mine”.

Învățăturile de la jucătoarele străine și visul european

CSM București are în componență un mix de experiență și tinerețe, iar Eliza profită de fiecare antrenament pentru a învăța de la coechipierele sale străine, mult mai experimentate.

„Ne ajută toate fetele. Ne ajută orice experiență putem lua și ne ajută faptul că unele coechipere sunt mult mai experimentate, fiind mai înaintate în vârstă. De exemplu, eu sunt o jucătoare destul de tânără și mă ajută orice sfat primesc de la absolut orice jucătoare. La fiecare minge am câte o emoție”.

Fiind singura sportivă de performanță din familie, susținerea spirituală pe care o primește din tribună este motorul care o împinge spre victorie: „Când îi văd prima oară, mi se pare că este meciul vieții mele și că tot timpul trebuie să dau tot ceea mai bun, doar că îmi dau așa un pic emoții să nu-i dezmăgesc, dar după aia mă liniștesc și îmi dau seama că-mi vor binele, și că mă susțin și că primesc cumva așa susținerea spirituală, să zic așa din partea lor”.

Cu mintea antrenată la Politehnică și inima de „tigroaică” pe teren, Eliza Oțet privește cu încredere spre finalul play-off-ului. Obiectivul este clar: rezolvarea ecuației calificării și un loc în Cupa Challenge. Pentru aceasta, au nevoie de o victorie din următoarele trei meciuri contra formației Corona Brașov.