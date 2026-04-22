Mirel Rădoi, mesaj de la aeroport pentru fanii FCSB: „Fiecare le știe pe ale lui"

Formația turcă Gaziantep a anunţat că a ajuns la un acord de principiu cu Mirel Rădoi, pentru preluarea funcţiei de antrenor.

Mirel Rădoi si staff-ul său tehnic au fost invitaţi la Gaziantep, pentru a finaliza negocierile ulterioare cu conducerea clubului.

Tot marţi, FCSB a anunţat că tehnicianul de 44 de ani a decis să plece pentru a da curs unei oferte venite dintr-un alt campionat.

„Chiar a decurs totul repede. Situația era la nivel de discuție pentru vară, dar, după aceea, antrenorul de acolo și-a dat demisia. Între timp, s-au accelerat lucrurile.

Înțelegerea pe care o aveam pentru vară era din zona Golfului, o altă ofertă, însă oamenii au înțeles pentru că nu se semnase un precontract. Încerc să rămân măcar un sezon în Europa.

Am ținut să rămân la cluburi care pot fi o rampă de lansare pentru alte campionate. A fost greu să las FCSB, clubul, oamenii, jucătorii. Chiar dacă erau afectați din punct de vedere mental, n-am avut niciun impediment în a reuși. Singurul lucru de care îmi pare rău acum e că n-am reușit să câștigăm toate cele 15 puncte puse în joc.

Dar toată lumea, de la bucătărie, teren, jucători și până la patron… chiar nu am ce să le reproșez. Am avut discuții cu jucătorii, dar le-am spus că nu de fiecare dată ne ies lucrurile cum ne dorim. Lucrurile astea trebuie să ne întărească. Și eu am fost în situația lor de nenumărate ori. Până la urmă, trebuie să-ți găsești motivația să mergi mai departe.

Lovitură în plin pentru FCSB

„Eu sper ca fanii să aibă încredere în băieți”

E greu să transmit un mesaj pentru suporteri. Pare o situație de dezamăgire, dar să înțeleagă fiecare dintre noi că ceea ce fac eu acum e greu. Fiecare le știe pe ale lui. Aș vrea ca oamenii să aibă o părere, dar să nu judece decât dacă mă știu. Altfel, referitor la suporteri, ei trebuie să fie alături de echipă.

Am întâlnit mulți suporteri care ne-au spus că înjurăturile veneau din frustrările că nu ne-am calificat în play-off, nu neapărat că am pierdut cu Botoșani sau că am făcut egal cu Metaloglobus în play-out. Eu sper ca fanii să aibă încredere în băieți”, a declarat Mirel Rădoi.

La Gaziantep sunt legitimaţi şi Deian Sorescu şi Alexandru Maxim.

I-am dat binecuvântarea lui Mirel. Așa rămăsese vorba, dacă are vreo ofertă să îi dau binecuvântarea. I-am urat noroc, are argumente. Ia 900.000 de euro, plus staff-ul 300.000 de euro. Deci 1,2 milioane de euro. În plus, el vizează viitorul. Vrea să facă acolo performanță. Și după aceea să ajungă în primele 4 din Turcia
