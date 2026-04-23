Spionul Alexandru Bălan, acuzat că a dat secrete de stat KGB-ului din Belarus, va fi predat vineri autorităților din Republica Moldova

Autoritățile române îl vor preda, vineri, pe Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) de la Chișinău, autorităților din Republica Moldova potrivit unor surse judiciare.

Alexandru Bălan va fi adus la Vama Albița sub escorta Poliției Române. Acesta va pleca din Arestul Central cu o escortă a Poliției Capitalei.

Alexandru Bălan, în vârstă de 47 de ani, cu dublă cetățenie română și moldovenească, este acuzat de tentativă de trădare prin transmiterea de informații secrete de stat. Din septembrie anul trecut, Bălan se află în Arestul Central, după ce Curtea de Apel București a decis arestarea sa preventivă.

Fostul ofițer al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, Alexandru Bălan, este acuzat că a transmis informații secrete de stat către ofițeri KGB din Belarus, în întâlniri desfășurate la Budapesta.

Cum acționa spionul Bălan

Potrivit anchetatorilor, începând cu 2024 și până în prezent, bărbatul, fost ofițer cu funcții de conducere în cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, ar fi divulgat informații clasificate unor reprezentanți ai unei puteri străine.

Mai exact, ancheta indică legături cu ofițeri ai Comitetului Securității de Stat (KGB) din Belarus, într-un mod care a pus în pericol securitatea națională a României.

Datele obținute arată că, între 2024 și 2025, suspectul s-ar fi întâlnit de două ori, la Budapesta, cu agenți ai serviciilor secrete belaruse, pentru a primi instrucțiuni și a încasa plăți pentru informațiile transmise.

Ancheta în cazul său a fost desfășurată sub egida EUROJUST și a beneficiat de sprijinul serviciilor de informații din România, Ungaria și Cehia, precum și al procurorilor din Ungaria, Cehia și Republica Moldova. Activitățile judiciare s-au realizat împreună cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, iar acțiunea a fost sprijinită de Jandarmeria Română.

Citește și

INCIDENT Glumă sinistră pe un drum județean. O rochie atârnată pe o sfoară, să pară o fantomă, a fost fotografiata de șoferi
11:36
Glumă sinistră pe un drum județean. O rochie atârnată pe o sfoară, să pară o fantomă, a fost fotografiata de șoferi
ULTIMA ORĂ Ministrul Alexandru Nazare anunţă ce se întâmplă cu deficitul bugetar: „Schimbările abrupte de direcție transmit un semnal negativ”
11:30
Ministrul Alexandru Nazare anunţă ce se întâmplă cu deficitul bugetar: „Schimbările abrupte de direcție transmit un semnal negativ”
INFRASTRUCTURĂ Trump Tower din Chicago, proiectat pentru București. Președintele SUA vrea să construiască „cel mai luxos hotel din Europa de Est”
11:01
Trump Tower din Chicago, proiectat pentru București. Președintele SUA vrea să construiască „cel mai luxos hotel din Europa de Est”
SĂNĂTATE De ce sunt mai sănătoase legumele congelate. Ce recomandă medicii nutriționiști
10:38
De ce sunt mai sănătoase legumele congelate. Ce recomandă medicii nutriționiști
ACTUALITATE Adio mitului colesterolului. Acesta este numărul exact de ouă pe care ar trebui să le consumi pentru a-ți proteja inima
10:00
Adio mitului colesterolului. Acesta este numărul exact de ouă pe care ar trebui să le consumi pentru a-ți proteja inima
JUSTIȚIE Caz controversat: un german de 86 de ani, suspect că și-a ucis partenera, a fost predat Ambasadei Germaniei. De ce l-au lăsat liber autoritățile
09:49
Caz controversat: un german de 86 de ani, suspect că și-a ucis partenera, a fost predat Ambasadei Germaniei. De ce l-au lăsat liber autoritățile
Mediafax
Mașinile electrice au explodat în UE. Benzina și motorina, în cădere liberă
Digi24
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței Vasilescu: „Nivelul discursului e foarte jos”
Cancan.ro
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
Prosport.ro
Cât de sărac a fost oligarhul Rinat Ahmetov: „N-aveam toaletă în casă”. Unde dormea
Adevarul
Marea remiză: Planul secret prin care Trump și Iranul vor să evite războiul total. „Nimeni nu își mai permite acest conflict”
Mediafax
Secretul unei țări europene: a transformat extrasezonul mort într-o mașinărie de făcut bani
Click
Coșmar birocratic online. Verificări întârziate l-au lăsat fără bani pe un ieșean
Digi24
„Rusia se pregătește concret pentru un război cu NATO”, avertizează serviciile secrete olandeze
Cancan.ro
DOLIU în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu
Ce se întâmplă doctore
Cu ce se ocupă acum Mona Nicolici, fosta vedetă de la Antena 1. Are cu totul altă meserie și e transformată total!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Darrell Sheets, starul din „Storage Wars”, a murit la 67 de ani
Descopera.ro
UMBRĂ misterioasă, observată pe Marte! Ce-ar putea fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce unor oameni le miroase gura?
FLASH NEWS Prințul Harry face o vizită surpriză la Kiev. Care este scopul călătoriei sale
11:30
Prințul Harry face o vizită surpriză la Kiev. Care este scopul călătoriei sale
ECONOMIE Industria românească a început anul în picaj. INS: Cifra de afaceri din industrie a scăzut în primele două luni din 2026 cu 3,3%
11:12
Industria românească a început anul în picaj. INS: Cifra de afaceri din industrie a scăzut în primele două luni din 2026 cu 3,3%
ACUZAȚII Trump contestă rezultatul referendumului din Virginia, câștigat de democrați, acuzând „fraudă” electorală. Miza, „redesenarea” hărții electorale
11:11
Trump contestă rezultatul referendumului din Virginia, câștigat de democrați, acuzând „fraudă” electorală. Miza, „redesenarea” hărții electorale
INEDIT Primul pui de veveriță marsupială zburătoare, născut în captivitate, în România. Unde a avut loc premiera
11:06
Primul pui de veveriță marsupială zburătoare, născut în captivitate, în România. Unde a avut loc premiera
VIDEO Ion Cristoiu: După încălcarea Constituției, Nicușor Dan încalcă grav Logica
11:04
Ion Cristoiu: După încălcarea Constituției, Nicușor Dan încalcă grav Logica
FLASH NEWS Grindeanu intenționează să ceară CCR să nu prelungească interimatul noilor miniștri, după ce PSD părăsește Guvernul Bolojan
10:55
Grindeanu intenționează să ceară CCR să nu prelungească interimatul noilor miniștri, după ce PSD părăsește Guvernul Bolojan

Cele mai noi

Trimite acest link pe