Mirel Rădoi, primele declarații după ce a SEMNAT cu Gaziantep: „Ei sunt o sursă de inspirație. Vreau să-mi scriu povestea aici”

Galerie Foto 4

Mirel Rădoi a semnat un contract pe un an şi jumătate cu Gaziantep și a declarat că vrea să calce pe urmele lui Mircea Lucescu şi Gică Hagi, care au scris istorie în fotbalul turc.

Rădoi a antrenat la FCSB doar cinci etape și a ales să plece la echipa turcă, chiar dacă a avut oferte și din Arabia Saudită.

Va debuta la Gaziantep sâmbătă, 25 aprilie, în meciul cu Eyupspor. Mirel Rădoi îi are în lot și pe românii Alexandru Maxim și Deian Sorescu.

„Am primit oferte din diferite ţări, dar am ales Turcia. A face parte dintr-un campionat puternic şi competitiv este un pas important pentru cariera mea. M-au atras ritmul fotbalului din Turcia, cultura suporterilor şi structura orientată spre obiective a cluburilor. Cred că această atmosferă este o sursă importantă de motivaţie pentru a ajunge la succes. A lupta în cupele europene este un obiectiv important pentru orice antrenor.

Am venit aici nu doar pentru a fi prezenţi în campionat, ci şi pentru a duce clubul nostru pe scena europeană. Vrem să obţinem succese durabile printr-un proiect pe termen lung. Succesele unor nume precum Mircea Lucescu şi Gheorghe Hagi, care au lăsat o amprentă importantă în fotbalul turc, sunt o sursă de inspiraţie pentru mine. Succesele pe care le-au obţinut aici demonstrează cât de mare este potenţialul fotbalului turc. Şi eu vreau să-mi scriu povestea aici”, a declarat Mirel Rădoi, potrivit gaziantepolusum.com.

„Această perspectivă ne-a impresionat foarte mult”

La rândul său, preşedintele clubului, Memik Yılmaz, a spus: „Cea mai mare dorinţă a mea este să construiesc o echipă bazată pe un proiect durabil. În natura fotbalului există suişuri şi coborâşuri, dar, din păcate, în Turcia antrenorii sunt puşi sub semnul întrebării imediat după câteva rezultate slabe. Dacă îl protejaţi pe antrenor în acel moment, atunci începe să fie pusă sub semnul întrebării conducerea. Vrem să rupem acest cerc vicios. Îi mulţumesc antrenorului nostru în mod special pentru că a avut încredere în noi şi a acceptat această misiune.

Nu avem un lot slab, dimpotrivă, avem o echipă cu un potenţial ridicat. În perioada următoare, vom lupta împreună pentru a obţine rezultate mai bune. Aşteptările sunt mari, sperăm să nu dezamăgim. În special, importanţa pe care antrenorul nostru o acordă tinerilor jucători a contat foarte mult pentru mine.

Cred în următorul lucru: dacă astăzi ar juca pe teren un jucător din fiecare cartier al oraşului nostru, interesul din tribune ar creşte exponenţial. Energia tinerilor jucători şi lupta pe care o duc pe teren aduc un dinamism cu totul diferit în comparaţie cu jucătorii experimentaţi. Această perspectivă ne-a impresionat foarte mult”.

11:36
Glumă sinistră pe un drum județean. O rochie atârnată pe o sfoară, să pară o fantomă, a fost fotografiată de șoferi
ULTIMA ORĂ Ministrul Alexandru Nazare anunţă ce se întâmplă cu deficitul bugetar: „Schimbările abrupte de direcție transmit un semnal negativ”
11:30
Ministrul Alexandru Nazare anunţă ce se întâmplă cu deficitul bugetar: „Schimbările abrupte de direcție transmit un semnal negativ”
FLASH NEWS Prințul Harry face o vizită surpriză la Kiev. Care este scopul călătoriei sale
11:30
Prințul Harry face o vizită surpriză la Kiev. Care este scopul călătoriei sale
FLASH NEWS Spionul Alexandru Bălan, acuzat că a dat secrete de stat KGB-ului din Belarus, va fi predat vineri autorităților din Republica Moldova
11:19
Spionul Alexandru Bălan, acuzat că a dat secrete de stat KGB-ului din Belarus, va fi predat vineri autorităților din Republica Moldova
ECONOMIE Industria românească a început anul în picaj. INS: Cifra de afaceri din industrie a scăzut în primele două luni din 2026 cu 3,3%
11:12
Industria românească a început anul în picaj. INS: Cifra de afaceri din industrie a scăzut în primele două luni din 2026 cu 3,3%
ACUZAȚII Trump contestă rezultatul referendumului din Virginia, câștigat de democrați, acuzând „fraudă” electorală. Miza, „redesenarea” hărții electorale
11:11
Trump contestă rezultatul referendumului din Virginia, câștigat de democrați, acuzând „fraudă” electorală. Miza, „redesenarea” hărții electorale

Cele mai noi

Trimite acest link pe