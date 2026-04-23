Prima pagină » Actualitate » De ce sunt mai sănătoase legumele congelate. Ce recomandă medicii nutriționiști

De ce sunt mai sănătoase legumele congelate. Ce recomandă medicii nutriționiști

De ce sunt mai sănătoase legumele congelate. Ce recomandă medicii nutriționiști
De ce sunt mai sănătoase legumele congelate / foto caracter ilustrativ, sursa: Pixabay

Unul dintre pilonii sănătății rămâne alimentația echilibrată, bazată pe legume. Dar, în practică, nu întotdeauna este simplu de menținut acest obicei. De cele mai multe ori, costurile ridicate și lipsa unor produse proaspete în afara sezonului stau în calea respectării acestui lucru.

Există, însă, o alternativă pe care specialiștii în nutriție o recomandă: legumele congelate.

De ce sunt mai nutritive legumele congelate

Contrar percepției generale, legumele congelate nu sunt deloc inferioare. Ba, dimpotrivă, în multe cazuri, el pot avea o valoare nutritivă mai mare decât produsele proaspete ajunse târziu în magazine

Cassandra Burke, un renumit nutriționist, spune că degradarea nutrienților începe imediat după recoltare. În plus, timpul necesar pentru transport, depozitare și, mai ales, expunere în magazine poate duce la pierderea vitaminelor și mineralelor.

Dacă vorbim de legumele destinate congelării, acestea sunt recoltate la momentul optim de maturitate și procesate extrem de rapid, uneori în doar câteva ore. În felul acesta, se încetinește degradarea naturală, iar nutrienții sunt „sigilați”.

Mai există și un alt avantaj. De cele mai multe ori, legumele congelate sunt mai accesibile ca preț și au o durată de viață mult mai lungă. Și, pentru că sunt deja curățate și porționate, pot fi folosite direct, fără altă muncă suplimentară.

Ce legume pot fi congelate

Aproape orice legumă poate fi congelată, dar unele se pretează mai bine. Aceste tipuri de legume își păstrează excelent textura și proprietățile nutritive:

  • broccoli – bogat în vitaminele C și K, dar și în fibre, își menține bine textura și culoarea după congelare; potrivit pentru garnituri sau preparate rapide;
  • spanac – o sursă importantă de fier și vitamine, ușor de integrat în smoothie-uri, supe sau paste;
  • mazăre – conține proteine vegetale și se gătește rapid, păstrându-și gustul dulce caracteristic;
  • ardei gras – bogat în vitaminele A și C, rămâne o alegere potrivită chiar și după congelare;
  • conopidă – bogată în fibre, este frecvent utilizată ca alternativă „low-carb” pentru orez sau alte garnituri;
  • Legume mixte – oferă o combinație variată de nutrienți și sunt ideale pentru supe și mese echilibrate.

Dincolo de aspectul nutrițional, legumele congelate au și alte beneficii. Spre deosebire de cele proaspete, care se pot altera în câteva zile, cele congelate se păstrează luni întregi fără să își piardă din calitate. Un alt avantaj este accesibilitatea. Legume precum broccoli, spanac sau mazărea se găsesc pe piață pe tot parcursul anului.

Dacă avem un stil de viață aglomerat, specific mediului urban, legumele congelate oferă o combinație echilibrată între valoare nutritivă și accesibilitate. Sunt soluția eficientă pentru o alimentație sănătoasă pe termen lung, arată Pro TV.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

