Gigi Becali a aflat ce planuri are Florin Tănase și a reacționat imediat. „Vedem atunci, are prioritate”

Florin Tănase are 31 de ani și se află în ultimele luni de contract cu FCSB. Pentru el, viitorul la gruparea patronată de Gigi Becali nu este sigur, scrie PROSPORT.

În actualul sezon, 2025/2026, atacantul a fost printre cei mai importanți jucători din lot. Are 47 de meciuri, 15 goluri și opt pase decisive.

Ce vrea să facă Florin Tănase

„Tase”, cum îi spun apropiații, s-a întors la FCSB în vara lui 2024, după ce a terminat înțelegerea cu saudiții de la Al-Okhdood.

În ultima vreme, chiar fotbalistul ofensiv de la FCSB a recunoscut că ar putea pleca de la echipă, în cazul în care va primi o ofertă „de nerefuzat” din zona arabă.

Nu se știe cum se va termina totul, dar Gigi Becali, finanțatorul FCSB, a transmis un singur lucru. El dorește ca Florin Tănase să rămână la formația sa.

Dat fiind supozițiile apărute și contextul actual, impresarul Florin Vulturar a explicat care este situația. Potrivit acestuia, internaționalul român nu se gândește la viitor în momentul de față. Din câte se pare, Tănase este concentrat la maximum pe jocurile din play-out, dorind să ducă FCSB în barajul pentru cupele europene. Ulterior, la negocieri, se pare că FCSB va avea prioritate.

„Am decis să nu discutăm până nu se termină campionatul. Vom vedea atunci ce și cum. Cu siguranță, va exista prima dată o discuție cu Gigi Becali și vedem atunci. Da, FCSB are prioritate”, a transmis Florin Vulturar.

Gigi Becali, încântat: „Clasă mondială”

În urma victoriei de la Ovidiu, cu Farul, scor 3-2, Gigi Becali a ridicat în slăvi prestația echipei sale. Dintre toți fotbaliștii, el s-a arătat încântat de calitățile lui Florin Tănase.

„I-am spulberat, n-au avut nimic! Ce m-a încântat, i-am zis lui MM: «Bă, Mihai, fotbalist de mare clasă, Tănase! De clasă mondială! O să-l ajute pe Gică». Am spus tot timpul că e cel mai bun, dar acum parcă din ce în ce… Dirijează tot jocul, organizează tot”, a declarat Gigi Becali.

În continuare, latifundiarul din Pipera a lăudat și alți doi jucători: „Stoian are mișcări, joacă bine pentru ceilalți. Singurul lucru: nu are prea multă forță, e copil. Dar va căpăta. Mi-a plăcut foarte mult. Tavi (n.r. – Octavian Popescu) a mișcat și el. Au început să-i iasă driblingurile alea de pe vremuri”.

Rămâne de văzut cum se vor descurca jucătorii FCSB-ului de acum înainte, după ce Mirel Rădoi a plecat de la echipă, se întreabă ProSport. Tehnicianul oltean a dat curs ofertei din Turcia, de la Gaziantep. Acolo, Rădoi va colabora cu trei fotbaliști români: Alexandru Maxim, Deian Sorescu, Denis Drăguș.

