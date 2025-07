Gigi Becali, anunț după ce FCSB a învins Petrolul. „Uite, să vedeți dacă mă pricep eu la fotbal”

FCSB a învins Petrolul Ploiești, 1-0, într-un meci din etapa a doua a Superligii. A marcat Florin Tănase, în minutul 75, după o centrare a lui Ionuț Cercel.

După meciul din Superliga, Gigi Becali i-a remarcat pe Alexandru Pantea și Ionuț Cercel, dar l-a criticat pe Mihai Popescu.

Au jucat echipele:

PETROLUL: Bălbărău – Ricardinho, Y. Roche, Papp (Hanca 77), Prce – T. Keita – Ludewig (V. Gheorghe 77), Jyry (Doukansy 69), Boţogan (B. Marian 69), Grozav – Doumtsios (Chic—Roşă 62). ANTRENOR: Liviu Cioboariu

FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, M. Popescu, Kiki (Cisotti 46) – Şut. Lixandru (Perianu 46) – Miculescu, Olaru (Baba Alhassan 88), A. Gheorghiţă (Fl. Tănase 46) – A. Stoian I. Cercel 46). ANTRENOR: Elias Charalambous

Gigi Becali, anunț după ce FCSB a învins Petrolul

„Extraordinară prestația! A fost un meci… Uite, să vedeți dacă mă pricep eu la fotbal. O să vedeți echipa Petrolului, cine va fi Petrolul anul ăsta. Eu zic că va intra în play-off! Haideți să vedem dacă mă pricep. A fost meci tare. Chiar dacă pierdeam, nu aș fi fost supărat. Am avut două bare, am jucat fotbal, am fost agresivi și noi și ei.

Numai că în prima repriză am încercat într-o formulă mai subțire. Cu Stoian, cu Gheorghiță, cu Lixandru, care nu prea și-a revenit după accidentare. Dar i-am spus lui MM la pauză: «Băi Mihai, stai liniștit. Ăștia nu pot duce ritmul ăsta. Acum vom face schimbări ca să plimbăm mingea. Ei nu pot ține ritmul în care au jucat, nu au cum».

Cercel a dat două pase de gol. Una din 3 metri, de trebuia să o bage în poartă David Miculescu, și cea din care a înscris Tănase. Mi-a plăcut foarte mult Pantea! Dacă nu-mi plăcea așa mult de el, îl schimbam pe el și-l băgam pe Cercel. Dar așa am preferat să iasă Kiki. I-am spus lui Mihai la pauză: «Spune-i lui Popescu că dacă mai pierde o minge îl schimb și nu mai vede să fie titular niciodată în viața lui!».

De ce nu l-am mai schimbat pe Olaru? Mi-a spus MM că Olaru are nevoie de ritm. Dar care e treaba? Eu nu am timp de ritm. L-am lăsat pentru că a meritat, pentru că a jucat. Dacă dădea mingile la adversar, nu-l mai așteptam să-și intre în ritm”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.