Gigi Becali a propus eliminarea regulii U21, dar cerința patronului FCSB a fost respinsă de parlamentari.

Becali e deputat din partea AUR, partid din care nu mai face parte după conflictul cu George Simion, liderul acestei formațiuni. Omul de afaceri dorea să se scoată regula U21 din Superliga și să nu se mai plătească 10% indemnizație din sumele de transfer.

Patronul FCSB a declarat că oricum nu a plătit la niciun transfer 10% către FRF. Federația solicită procentul la orice transfer realizat de către o echipă din Superliga.

Gigi Becali atacă după ce propunerea sa privind regula U21 a fost respinsă în Parlament

Gigi Becali a depus o propunere de completare a Legii Educației Fizice și Sportului, dar inițiativa sa a primit aviz negativ din partea mai multor foruri, acum și din partea Comisiei pentru tineret și sport, condusă de parlamentarul AUR Ciprian Paraschiv.

„Cum poate pica o lege care nu a fost supusă votului? Haideți să vă spun cum se face. Se duce la comisii. A picat la comisia de sport, care este a lui AUR, a lui George Simion. Mai merge acum la o comisie, cea de învățământ, care face și un raport. Apoi se face un raport comun de adoptare a legii, apoi în plenul Camerei Deputaților, la vot.

Mai durează 1-2 luni, dar asta nu înseamnă că Parlamentul va ține cont de comisia lui George Simion. Este vorba despre Comisia [de sport] de la Camera Deputaților, la care președintele este de la AUR (n.r. – Ciprian Paraschiv).

Legea încă nu a fost supusă votului. E adevărat, a fost discutată la comisii, acum urmează la comisia de învățământ. Ele fac un raport, nu spun nu. Dar pot veni și eu cu amendamente la raportul pe care-l fac ele. Eu cred că va trece, nu știu, o să vedem”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.