Gigi Becali, derapaj halucinant după Farul - FCSB 2-3. „M-a scăpat Dumnezeu de el"
FCSB a învins Farul cu de 3-2, în etapa a cincea a play-out-ului Superligii, iar Gigi Becali l-a desființat pe Vlad Chiricheș.

Au marcat Eduard Radaslavescu (43), Denis Alibec (72), respectiv Joao Paulo (56), Juri Cisotti (62), Florin Tănase (64). FCSB e pe primul loc în play-out, 33 de puncte, și Farul e pe șapte, 23 de puncte.

Chiricheș a fost titular cu Farul, dar a ieșit în minutul 77 după o accidentare, fiind înlocuit cu Lixandru. Nu e prima dată când Chiricheș e criticat de Gigi Becali.

Au jucat echipele:

FARUL: Rafael Munteanu – D. Maftei (R. Tănasă 72), Dican, Gustavo Marins, Cr. Ganea – Vînă (Ştefan Duţu 72), Sîrbu (Goncear 81), Ramalho (Luca Banu 57) – Işfan, Alibec, Radaslavescu (G. Iancu 81). Antrenor: Flavius Stoican

FCSB: Târnovanu – V. Creţu, Dawa, M. Popescu, Joao Paulo – Fl. Tănase, Chiricheş (Lixandru 77), Olaru (Ngezana 78) – Miculescu (Octavian Popescu 22), Al. Stoian (M. Toma 70), Cisotti (Radunovic 77). Antrenor: Mirel Rădoi

Gigi Becali, dezvăluiri-bombă la DigiSport: „L-am plătit la negru”

„Am scăpat de el, până la urmă?! (râde…) Nu știu, habar n-am. Să-l întreb pe MM. Poate m-a scăpat Dumnezeu de el. Nu accidentare gravă, una așa, ca să scăpăm de el. Nici nu contează dacă mi-a plăcut, ce rost are?! Am câștigat, n-am avut emoții. Alea n-au fost goluri. A zis Târnovanu că dă mingea în poartă, să fie 1-0 pentru ei, poate îl lasă nea Gigi să plece. Lasă că e mai bine. N-am avut nicio emoție, ce să mai… Nu am avut, se vedea din joc că mingea era doar la noi. Ei n-au avut șuturi pe poartă. N-am avut nicio emoție. E bine că s-a întâmplat și asta cu Chiricheș, n-o să-l mai aibă și asta e. Dacă își revine, să facă ce vrea el, eu nu mă bag. Până la meciul decisiv de Europa. Acolo îl scot de pe listă, dacă e cazul” a declarat Gigi Becali, al Digi Sport.

  • Meciul a fost debutul lui Flavius Stoican ca antrenor al celor de la Farul
  • Darius Olaru a jucat meciul cu numărul 300 în Superliga, având 57 de goluri și 42 de pase decisive
  • Farul a pierdut al treilea meci consecutiv din play-out

Citește și

SPORT I-a răspuns lui Gigi Becali, după ce a fost atacat oribil: „Nu există recunoştinţă. E clar că nu mai e nimic de schimbat”
07:14
I-a răspuns lui Gigi Becali, după ce a fost atacat oribil: „Nu există recunoştinţă. E clar că nu mai e nimic de schimbat”
SPORT Care sunt obiectivele imediate pentru Gică Hagi la echipa națională de fotbal! „Să câştigăm fiecare meci, să câștigăm Liga Naţiunilor”
19:56
Care sunt obiectivele imediate pentru Gică Hagi la echipa națională de fotbal! „Să câştigăm fiecare meci, să câștigăm Liga Naţiunilor”
SPORT EXCLUSIV DINAMO azi, de la ora 18.00. A înviat Dinamo! Schimbare IMPORTANTĂ în conducere: cine deține puterea acum. Momentul adevărului pentru stadion
14:29
EXCLUSIV DINAMO azi, de la ora 18.00. A înviat Dinamo! Schimbare IMPORTANTĂ în conducere: cine deține puterea acum. Momentul adevărului pentru stadion
SPORT Gheorghe Hagi este oficial noul selecționer al României. „O onoare, o mare responsabilitate să reprezint încă o dată România”
13:33
Gheorghe Hagi este oficial noul selecționer al României. „O onoare, o mare responsabilitate să reprezint încă o dată România”
SPORT „EXCLUSIV RAPID” – după Craiova – Rapid 1-0, cu Alexandru Ioniță e LIVE pe YouTube – ProSport, de la ora 16:45: Ce se întâmplă cu băieții lui Gâlcă?
13:29
„EXCLUSIV RAPID” – după Craiova – Rapid 1-0, cu Alexandru Ioniță e LIVE pe YouTube – ProSport, de la ora 16:45: Ce se întâmplă cu băieții lui Gâlcă?
SPORT Mihaela Cambei scrie istorie în sportul cu greutăți! Vicecampioana europeană de seniori la Europeanul de haltere
12:53
Mihaela Cambei scrie istorie în sportul cu greutăți! Vicecampioana europeană de seniori la Europeanul de haltere
Mediafax
Ciucu, despre ce va face PNL: Noi ne putem asuma, inclusiv, un guvern minoritar
Digi24
„Vom folosi toate mijloacele”. Lukașenko avertizează Ucraina și alte patru țări europene
Cancan.ro
Vedeta de la Pro TV, acuzată că a fugit de la filmări pentru o colaborare secretă cu Antena 1
Prosport.ro
Milionarul și-a făcut cumpărăturile la LIDL. I-a lăsat mască pe angajați: cu ce și-a umplut căruciorul
Adevarul
Războiul din Pădurea Băneasa ia amploare. 6.000 de oameni, captivi între un dezvoltator care nu se ține de cuvânt și ecologiști
Mediafax
Șeful antifraudă al UE ia în vizor cheltuielile pentru apărare; „Sunt un magnet pentru infractori”
Click
Dan Negru, șocat de prețurile mici la carburanți, în New York: „M-oi fi tâmpit eu, apa e mai scumpă decât benzina?”. Cât costă însă în Canada?
Digi24
Prima reacție a Kremlinului după victoria lui Rumen Radev în alegerile din Bulgaria
Cancan.ro
Toto Dumitrescu, condamnat! Ce pedeapsă a primit. Magistrații, decizie șoc în dosarul accidentului + fuga de la locul faptei
Ce se întâmplă doctore
TOP 10 vedete vegane din România. Care sunt celebritățile care au renunțat la carne! De ce au adoptat acest stil de viață
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Nu BMW, nu Mercedes: Această marcă auto premium este lider în domeniul loialității clienților
Descopera.ro
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Povestea întemeierii Romei, oraşul de pe Şapte Coline. Ab urbe condita!
CONTROVERSĂ Șeful FBI dă în judecată publicația The Atlantic pentru defăimare și cere daune de 250 milioane $. Jurnaliștii: „Susținem fiecare cuvânt din articol”
07:29
Șeful FBI dă în judecată publicația The Atlantic pentru defăimare și cere daune de 250 milioane $. Jurnaliștii: „Susținem fiecare cuvânt din articol”
ACTUALITATE 21 Aprilie, calendarul zilei: Primul român ajunge la Polul Nord. Un incendiu devastator cuprinde Biserica Neagră din Brașov
07:15
21 Aprilie, calendarul zilei: Primul român ajunge la Polul Nord. Un incendiu devastator cuprinde Biserica Neagră din Brașov
METEO Meteorologii Accuweather anunță 8 zile consecutive de ninsori în România. Care sunt orașele afectate
07:10
Meteorologii Accuweather anunță 8 zile consecutive de ninsori în România. Care sunt orașele afectate
LIFESTYLE Băuturile despre care se spune că ar fi „aur” pentru creier. Un medic specializat în longevitate susține că pot reduce riscul de demență
07:00
Băuturile despre care se spune că ar fi „aur” pentru creier. Un medic specializat în longevitate susține că pot reduce riscul de demență
ACTUALITATE Valentin Stan: Măsurile lui Bolojan sunt împotriva populației pe care o silește să se auto-excludă din condiția umană
06:34
Valentin Stan: Măsurile lui Bolojan sunt împotriva populației pe care o silește să se auto-excludă din condiția umană
ACTUALITATE Valentin Stan: Regimul din Iran a ajuns să execute femeile care au îndrăznit să protesteze
06:00
Valentin Stan: Regimul din Iran a ajuns să execute femeile care au îndrăznit să protesteze

