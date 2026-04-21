FCSB a învins Farul cu de 3-2, în etapa a cincea a play-out-ului Superligii, iar Gigi Becali l-a desființat pe Vlad Chiricheș.

Au marcat Eduard Radaslavescu (43), Denis Alibec (72), respectiv Joao Paulo (56), Juri Cisotti (62), Florin Tănase (64). FCSB e pe primul loc în play-out, 33 de puncte, și Farul e pe șapte, 23 de puncte.

Chiricheș a fost titular cu Farul, dar a ieșit în minutul 77 după o accidentare, fiind înlocuit cu Lixandru. Nu e prima dată când Chiricheș e criticat de Gigi Becali.

Gigi Becali, derapaj halucinant după Farul – FCSB 2-3. „M-a scăpat Dumnezeu de el”

Au jucat echipele:

FARUL: Rafael Munteanu – D. Maftei (R. Tănasă 72), Dican, Gustavo Marins, Cr. Ganea – Vînă (Ştefan Duţu 72), Sîrbu (Goncear 81), Ramalho (Luca Banu 57) – Işfan, Alibec, Radaslavescu (G. Iancu 81). Antrenor: Flavius Stoican

FCSB: Târnovanu – V. Creţu, Dawa, M. Popescu, Joao Paulo – Fl. Tănase, Chiricheş (Lixandru 77), Olaru (Ngezana 78) – Miculescu (Octavian Popescu 22), Al. Stoian (M. Toma 70), Cisotti (Radunovic 77). Antrenor: Mirel Rădoi

„Am scăpat de el, până la urmă?! (râde…) Nu știu, habar n-am. Să-l întreb pe MM. Poate m-a scăpat Dumnezeu de el. Nu accidentare gravă, una așa, ca să scăpăm de el. Nici nu contează dacă mi-a plăcut, ce rost are?! Am câștigat, n-am avut emoții. Alea n-au fost goluri. A zis Târnovanu că dă mingea în poartă, să fie 1-0 pentru ei, poate îl lasă nea Gigi să plece. Lasă că e mai bine. N-am avut nicio emoție, ce să mai… Nu am avut, se vedea din joc că mingea era doar la noi. Ei n-au avut șuturi pe poartă. N-am avut nicio emoție. E bine că s-a întâmplat și asta cu Chiricheș, n-o să-l mai aibă și asta e. Dacă își revine, să facă ce vrea el, eu nu mă bag. Până la meciul decisiv de Europa. Acolo îl scot de pe listă, dacă e cazul” a declarat Gigi Becali, al Digi Sport.