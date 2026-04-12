Mirel Rădoi a reacționat după ce Gigi Becali l-a „mitraliat” pe Vlad Chiricheș. FCSB câștigă cu 4-0, dar scandalul bate la ușă

Gigi Becali a răbufnit puternic față de deciziile antrenorului Mirel Rădoi, scrie PROSPORT. Nemulțumit de faptul că finul său l-a titularizat pe Vlad Chiricheș, patronul FCSB a ordonat scoaterea sa din echipă.

Pur și simplu, arată ProSport, Becali nu mai suportă să-l vadă pe Chiricheș pe teren. Iar pentru asta, e pregătit să se bage și peste Rădoi, căruia i-a promis „putere totală”.

Cum a reacționat Rădoi la ordinul dat de Becali

În etapa din play-out programată de Paște, FCSB s-a distrat cu Oțelul Galați, victorie cu 4-0 pe teren propriu. Antrenorul campioanei en-titre l-a trimis pe teren pe Vlad Chiricheș, spre stupoarea și iritarea nașului său. După meci, latifundiarul din Pipera a lansat un nou atac extrem de dur la adresa veteranului din lotul formației sale.

Printre altele, Becali a ordonat ca Vlad Chiricheș să nu fie pe teren în barajul pentru Conference League.

Chiar și în noaptea de Înviere, finanțatorul FCSB și-a vărsat veninul peste mijlocașul care îi aducea peste 9 milioane de euro prin transferul său la Tottenham, cu ani în urmă. Nervos că l-a văzut pe teren pe Chiricheș, Gigi a uitat orice înțelegere făcută cu Mirel Rădoi și a ieșit la atac.

La conferința de presă, pus în temă în legătură cu afirmațiile nașului său, Rădoi a dat următoarea replică:

„Mai avem partida de la Constanța, mai avem partidă acasă cu Petrolul până la partida de baraj cu cine va fi, locul 7 sau 8, și după aceea cu locul 3. N-aș vrea să trag concluzii de genul ăsta acum, când avem, deja, o victorie cu 4-0, așa că prefer să nu comentez!”.

„Ne-am permis să jucăm în 10. E bătrân”

Imediat după jocul de pe Arena Națională, Becali a pus tunurile pe Chiricheș. Indirect, l-a atacat și pe finul său, care l-a titularizat pe veteranul „roș-albaștrilor”.

„Noi ne-am permis azi să jucăm în 10. Păi, dacă nu ai mijlocaş (n.r. – Vlad Chiricheş). E bătrân! E băiat bun, îi mulţumesc, am făcut lucruri mari împreună, dar pentru fotbal e bătrân. Nu mai merge, mă, tată, mă! Asta trebuie să înţeleagă şi el, şi Mirel, şi toată lumea: nu mai pot încheieturile, muşchii, rotulele! Nu mai pot fotbal! Eu spun ce văd – nu mai poate Chiricheş fotbal! Nu pot să spun despre el că nu vrea, că nu e delăsător, dar nu mai poate.

Pe mine mă interesează un singur joc: barajul. Nici nu ştiam echipa, vorbesc cu Mirel la o săptămână sau două săptămâni. Să facă ce vrea el, că nu mă interesează! Dar, dacă ajungem la baraj şi vrea să joace cu Chiricheş, chiar dacă mă cert cu el şi nu-l las, Chiricheş nu are cum să fie în teren! E vorba de milioane…”, a răbufnit Becali, la Prima Sport.

