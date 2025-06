Gigi Becali a spus cum a preluat Steaua și a dezvăluit că atunci Tudorel Stoica și Victor Pițurcă au votat ca el să devină patronul echipei roș-albastre.

Tudorel Stoica a declarat zilele trecute că Becali a luat fraudulos Steaua. Contrele au plecat de la discuția recentă privind modificarea Legii Sportului, care i-ar da Stelei dreptul de a promova în Superliga.

Gigi Becali dezvăluie: „Ei doi au votat să iau Steaua”

„Asociația era formată din George Păunescu, Victor Pițurcă, Tudorel Stoica, toate gloriile Stelei, erau 60-70, toți generalii erau asociați. Dar nu mai aveau treabă cu clubul, la revedere.

Ea s-a predat prin Hotărâre de Guvern, după care armata a predat, asociația a preluat și gata. Eu nu aveam treabă nici cu ei, eu am avut treabă doar cu asociația non-profit, care avea un președinte, care avea membri, și în care Tudorel Stoica și Pițurcă, dacă găsesc caseta, să vezi cum ridicau mâna sus ca să preiau eu asociația.

Nu puteau să semneze doi oameni. Doi oameni, dacă au semnat ceva și au adus act de primire la un mandat, ce valoare are asta în fața celor 80 de oameni care au ridicat mâna? Pițurcă era atunci la fotbal și, pentru că aveam nevoie de voturi ca să facem două treimi, a venit el cu încă opt persoane, nu mai știu pe cine avea el în staff, erau toți membri ai asociației.

Ei toți au venit de la fotbal ca să voteze pentru mine. Dacă vorbește Tudorel Stoica, el spune că nu a semnat niciun general. Ce treabă avea armata? Ce treabă mai avea CSA Steaua? Era de sine stătătoare, nu mai avea nimic, nimic nu mai puteau să facă ei. La revedere! A fost atunci o reclamație, DNA-ul a venit și a fost o anchetă penală în care s-a dat neînceperea urmăririi penale.

Există hotărârea asta, eu o și am. După 22 de ani. Dacă vreți, facem o emisiune, vin eu cu toate actele și să vedeți cum se semna. Ilie Năstase, Pițurcă, Păunescu, ei făceau parte din consiliul de administrație. Adunarea generală se vota, eu atunci am proces-verbal de la adunarea consiliului de administrație. Acolo scrie: se aprobă să ia bani împrumut de la Becali, 1 milion de euro, și se angajează că într-un an de zile se formează o societate comercială, se va numi Steaua București și Becali să ia banii înapoi.

Să vezi felicitări, CSA-ul cum îmi mulțumește pentru relația frumoasă pe care o avem noi, că le-am achitat o datorie de 1,2 milioane de dolari, că îi executa pe ei. Dacă nu voiam, nu achitam. Mă obliga cineva? Becali va lua acțiuni la Steaua București. Arăt actul constitutiv votat de 80 de persoane.

Au fost două persoane care au părăsit sala Adunării Generale, doi generali, pentru că li s-a părut că nu sunt respectați, sau, probabil, au avut ordin. Au fost 80 în unanimitate. Împotrivă a votat George Păunescu, Viorel Păunescu s-a abținut, îi era jenă de mine.

Împotrivă au fost și bodyguarzii lui George Păunescu, care erau și ei asociați. Ei considerau că aia e un fel de moștenire pe care trebuia să le-o dea Ceaușescu lor. Așa credeau. Dar fără bani. «Lăsați că dă Becali banii, îl păcălim». Cam așa credeau. Țipam și urlam: «Băi, oameni buni, scrie aici așa. Nea Viorele, ce scrie aici? Ai semnat aici că dai banii și iei acțiuni»”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

„Trei acționari: Pițurcă, Becali, Păunescu, fiecare cu câte 33 la sută”

Patronul FCSB a mai declarat: „O să vă aduc acte, statut ștampilat de notar. Trei acționari: Pițurcă, Becali, Păunescu, fiecare cu câte 33%. Eu am venit în 2000 și în 2001 am făcut societatea. Pițurcă are și el nebuniile lui.

Eu dădusem bani și pe numele lui, 1 sau 2 milioane de euro, nu mai țin minte, ca să fim egali. I-am dat pe încredere, și el, la un moment dat, îmi spune: «Bă Gigi, eu nu mai pot să corespund și nici banii n-am de unde să ți-i dau. Eu nu sunt hoț, eu te-am atras în treaba asta».

Mi-a cesionat banii, actele care erau în contul banilor. Trebuia să primesc niște acțiuni. Banii prin care el trebuia să ia niște acțiuni, mi-a cesionat mie creanța. Mi-a zis: «Nu sunt hoț, vreau să fiu drept. Ți-i cesionez, că n-am de unde să ți-i dau, n-avem de unde să mai scoatem banii. Hai să ți-i dau, să mă simt eu cu mintea curată». Și mi-a cesionat omul banii.

Armata și generalii și Steaua, CSA Steaua, nu mai avea treabă cu ea. Era o societate separată, o asociație care avea niște membri. A fost notar la adunarea aia generală. O să vă arăt toate actele și o să vă minunați.

Și atunci o să vă întreb: de ce s-a pierdut numele Steaua? Semnate de toți, de toată lumea. I-am zis lui Păunescu: «Am dat 9.300.000 până acum. Spune-i lui George: dați-mi banii! Nu mai voiam la vremea aia. Dați-mi banii și luați-o voi». «N-am de unde să-ți dau banii și, dacă aveam, nu ți-aș da, că nu mă interesează Steaua», mi-a zis. «Eu nu dau bani la fotbal». Gigi, faci Adunarea Generală. Și el s-a abținut. N-a zis nici da, nici nu, dar a semnat documentele Adunării Generale, că era președinte”.