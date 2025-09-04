Prima pagină » Sport » Gigi Becali face praf transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj. „Nu vreau să iau ce aruncă alții. Cum să te bați cu ei dacă iei rămășițele lor?”

04 sept. 2025, 08:04, Sport
CFR Cluj a anunțat transferul fundașului francez Kurt Zouma, care are 151 de meciuri la Chelsea și a câștigat de două ori titlul în Premier League, Champions League, Supercupa Europei și Cupa Ligii.

Zouma a jucat și la West Ham, unde a obținut Conference League, sau la Everton și Stoke City. În Franța a evoluat la Saint-Etienne, dar a jucat și în Arabia Saudită, la Al-Orobah.

Gigi Becali, patronul FCSB, a criticat transferul internaționalului francez, care a câștigat Campionatul Mondial U 20, și care a fost și la prima reprezentativă a Franței.

„Eu nu arunc cu banii. Eu arunc 4 milioane jumătate ca să iau 15-20. Eu să iau un jucător de 30 de ani? Niciodată! Păi îmi bat joc de bani? Așa am avut succesul, așa am lucrat.

Acum văd critici… în gândul meu am zis, nebunilor, păi uitați-vă puțin în urmă! Că alaltăieri lăudați performanțele, acum câteva luni a fost. Ați uitat? Trec două trei luni și iar mă vedeți acolo în față și iar sunt în Europa League și iar lăudați și iar criticați.

Niciodată n-aș lua ca Zouma. Păi îmi bat joc de bani? Ăla e jucător valoros. Acum eu te întreb pe tine: îl lăsa Chelsea sau West Ham dacă era un jucător care aduce valoare echipei? Îl lăsa să-l iau eu sau Nelu Varga? Are un defect, ceva care poate aduce ceva negativ în echipă.

Mi-a zis MM că a omorât o pisică, un câine, nu știu. Nu contează, poate să omoare și 5 pisici că eu îl iau. Omoară mă și 10. Nu mă interesează că omoară el pisici. Pe mine mă interesează să joace fotbal. Nu mă interesează pe mine dacă omoară el pisici.

Mă interesează să joace fotbal, dar are o problemă și acolo? Și eu ce fac? Eu vreau să mă bat cu Chelsea. Eu cu ei vreau să mă bat. Ce fac? Iau rămășițele lor? Eu caut pe aici tineret sau jucători pe care nu-i vede nimeni. Cum e Ngezana, pe care nu l-au văzut, cum e Mihai Popescu.

Nu vreau să iau ce aruncă alții. Cum să te bați cu ei dacă iei rămășițele lor? Și să-i mai dai și 50.000 de euro salariu”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

