Gigi Becali i-a făcut praf pe jucători după înfrângerea FCSB cu Metaloglobus. „Miștocăreală, miuță. Să pui mâna pe minge în fața la piticanie?”

19 oct. 2025, 09:11, Sport
Gigi Becali i-a distrus pe jucătorii de la FCSB după ce aceștia au pierdut cu ultima clasată din Superliga, Metaloglobus.

Echipa nou-promovată nu avea nicio victorie în acest sezon. Patronul FCSB crede că eșecul de la Clinceni are ca una dintre cauze faptul că le-a plătit primele jucătorilor pentru calificarea în Europa League.

FCSB pierde cu Metaloglobus. Echipa lui Teja, prima victorie în Superliga, 2-1.

„Cum a fost posibil? A fost posibil pentru că le-am dat prime vreo 3 milioane, au luat 1-2-3 sute de mii de euro și ăsta este fotbalistul în România. Dacă omul ia bani, ce să mai joace? Primele de calificare în Europa. Asta cred, altceva ce să zic?

Să zicem că s-a întâmplat. Dar au dat golul 2 în minutul 55. Apoi, să nu pasezi, să nu câștigi mingea? Nu mai înțeleg. E ceva, de parcă… Aveam 1-0, George Popescu pasă lui Olaru, Olaru la George Popescu, de la unul la altul. Miștocăreală. Jucați, mă, fotbal, dați al doilea gol! Jucau miștocăreală, miuță.

Nu știu exact ce se întâmplă, nu-mi pot da seama. Problema e că nu ne mișcăm pe teren, nu pasăm. Nu știu de ce. S-au săturat oamenii, au câștigat bani și probabil le ajunge cât au câștigat.

Radunovic, nimic. Olaru, toate la adversar. Golurile, amândouă de la el (n.r. – despre Alhassan). La primul depășit, la al doilea 11 metri aiurea. Dar de unde să scot pe altul? Nu mai aveam pe cine.

Golul 2 e și al lui Târnovanu. Păi, normal, du-te, bă, și ia mingea, că e a ta. Aveai 100 de ani! O piticanie de jucător (n.r. – despre Moses Abbey, cel aflat în duel cu Alhassan), să nu poți… Să pui mâna pe minge în fața la piticanie?”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

