Surpriza etapei. FCSB pierde cu Metaloglobus. Echipa lui Teja, prima victorie în Superliga

Metaloglobus a reușit prima victorie în Superliga după ce a învins FCSB, 2-1, în etapa 13-a. FCSB a deschis scorul prin Florin Tănase (34 – penalty), dar echipa lui Mihai Teja a egalat prin Desley Ubbink (48) și Dragoș Huiban (55 – penalty) a adus victoria.

Gazdele au primit penalty în minutul 23, dar după intervenția VAR decizia a fost anulată. De partea cealaltă, în minutul 62, Tavi Popescu a marcat, însă golul a fost anulat după intervenția VAR pentru un fault al lui Olaru.

Metaloglobus e ultima în clasament, șase puncte, și FCSB e pe locul 12, cu 13 puncte.

Au jucat echipele:

METALOGLOBUS: Gavrilaş – D. Irimia (Al. Irimia 70), A. Camara, Caramalău, A. Sava (Liş 82) – Abbey (Zakir 75), Sabater, Aggoun, Ubbink (Kouadio 71) – Huiban (Hadzic 71), Ely Fernandes. ANTRENOR: Mihai Teja

FCSB: Târnovanu – I. Cercel (M. Toma 46), Ngezana, Baba Alhassan, Radunovic – Ad. Şut, Fl. Tănase – Cisotti (Politic 74), Olaru (Alibec 79), Oct. Popescu (Thiam 70) – Bîrligea. ANTRENOR: Elias Charalambous

„Am fost o rușine”

Liderul de la FCSB, Florin Tănase, a declarat după meci, la Prima Sport: „Mereu am avut probleme după pauza internațională. La Csikszereda ne-am încurcat după ce am condus cu 1-0. Astăzi conduceam, dar primim două goluri în repriza a doua. Se întâmplă să luam un gol, dar să pierdem duelurile așa ușor cu echipa de pe ultimul loc… nu poți să ai pretenții.

Nu pot să zic că mă așteptam la rezultat. Când conduci doar cu 1-0 și nu câștigi duelurile, se poate întoarce rezultatul în orice moment.

Nu am fost de mult așa de supărat. Niciodată nu cred că am fost așa de supărat. Erau trei puncte extrem de importante pentru noi. Păcat că ne-am bătut joc de ce am făcut în ultimele meciuri. Trebuie să ne ridicăm și să analizăm.

Cine rezistă, bine, cine nu, atunci la revedere, aici pretențiile sunt mari! Le cerem scuze suporterilor care au fost prezenți pe stadion, dar și celor din întreaga țară. În seara asta am fost o rușine”.