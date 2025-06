FCSB și Steaua continuă să fie în conflict, iar Gigi Becali l-a comparat pe Florin Talpan cu un animal.

Florin Talpan a fost la sediul FRF și a cerut zilele trecute ca FCSB să fie retrogradată și scoasă din cupele europene. După mai multe declarații dure de o parte și de alta, Talpan îl dă în judecată pe Mihai Stoica, oficial FCSB.

Acum, Gigi Becali a vorbit despre contrele cu Steaua și l-a comparat pe Florin Talpan, juristul echipei din Ghencea, cu un animal.

Gigi Becali l-a comparat pe Florin Talpan cu un animal. „Nu e nici câine, nici vulpe”

ÎCCJ arată că FCSB nu are drept de a folosi în scopuri comerciale sau sportive palmaresul din intervalul 2003 – 2017.

„Dacă eram eu liber, îndrăzneau ei împotriva leului, care ei sunt câini și vulpi? (n.r. Florin Talpan) Nu e nici câine, nici vulpe, este râs (n.r. râde). Ce succes a avut, crezi că a fost succesul lui? Acolo au fost intervenții (n.r. procese).

Cum am intrat în pușcărie, FCSB ard, foc. Toate societățile mele, călare pe mine să mă distrugă și n-au găsit. N-ai văzut, Avicola…Domnule Becali, 15 ani de pușcărie…Dacă am pierdut la Avicola 12 milioane de euro și n-am luat în viața mea nici 5 bani și am băgat 12 milioane de euro. Și am pierdut-o, am pierdut 12 milioane, nu am luat niciun ban niciodată. Cum să mai fac pușcărie, de ce?”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Prima reacție a lui Gigi Becali după ce EUIPO i-a respins cererea de înregistrare a mărcii „FCSB Steaua”. Ce spune despre Cupa Campionilor din 1986

Nu vreau să jignesc, dar eşti instituţie de stat, Ministerul Apărării, scoateţi-l de pe linie, ne facem de râs, nu se poate aşa ceva. Ce fel de instituţie eşti? Nu există oameni acolo…sunt generali, au şi ei facultăţi, au şi ei minte. Puţină ruşine să avem. Chiar aşa, să facem batjocură – spunea recent Gigi Becali despre Florin Talpan