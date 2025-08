După seria de înfrângeri a FCSB, Gigi Becali a anunțat cum își revine echipa. FCSB e printre codașe în Superliga și e eliminată din Liga Campionilor.

FCSB vine și după eșecul cu Dinamo. Roș-albii au învins în derby cu 4-3.

Gigi Becali știe cum își revine FCSB: „Dragoste și rugăciune”

„Nu este nicio explicație pentru ce se întâmplă la echipă. De 25 de ani, de când sunt în fotbal, nu mi s-a mai întâmplat. Nu am nicio explicație! Ca atare, se schimbă foaia. Coborâm pacea, dragostea și rugăciunea. Tot am făcut, am zis, dar e vorba de duhuri aici, lucruri care mă depășesc. Ca atare, dragoste și rugăciune.

Dacă e problemă mentală, de la duhuri vine. Dragoste și rugăciune și îi vom birui pe toți. Înainte țipam, acum nu am de ce. Ce afectați de critici? Mare lucru! Dragoste și rugăciune și biruim tot și în Europa. Contează lipsa lui Florin Tănase (nr. suspendat pentru Europa League), asta este, nu-mi fac niciun fel de griji. Ce a fost nu o să mai fie. Poate are ceva în plan mult mai măreț decât a fost anul trecut.

Nu mă mai interesează adversarii, contează calificarea. Și cei mai slabi adversari ne-au bătut de două ori. Ce să mai vorbesc de adversari? Așa a fost să fie, o să vedem ce o să fie. Eu trecutul îl dau uitării. Acum e prezentul. Noi trebuie să ne comparăm cu ai noștri, cu CFR. Noi avem culoar mai bun ca ei.

Deci, e foarte bine. Craiova, iar. E în Conference, nu știi. Gata. Ne axăm pe campionat. La momentul ăsta mă interesează doar CFR. Mă uit și la Craiova, la Rapid, să văd ce se întâmplă. Aseară mă interesa să câștige Craiova sau să facă egal. Ăsta e sentimentul meu, eu cred că ne batem cu CFR”, a declarat Gigi Becali.