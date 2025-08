Regretă Gigi Becali că l-a cedat pe Alexandru Musi la Dinamo? „Plâng după el toată ziua. Nici gratis dacă îl dă nu-l iau”

Dinamo a învins pe FCSB cu 4-3 în derby-ul fotbalului românesc, de sâmbătă, de pe Arena Națională, în etapa a patra a Superligii.

Au marcat Alexandru Musi (34), Daniel Armstrong (45+4 – penalty, 56 – penalty, 79), respectiv Florin Tănase (19 – penalty, 50, 90+1 – penalty).

Dinamo a obținut prima victorie din acest sezon și e pe locul șapte în Superliga, cinci puncte, și FCSB e pe 11, patru puncte.

„Aşa supărat sunt, plâng toată ziua după el. Nu l-am încercat eu pe Musi. Păi, mai încercat jucător ca Musi… Nu a existat la FCSB. Şi cât l-am încercat şi am ajuns la concluzia că trebuie dat. Să îmi pară de el. E adevărat că a jucat bine azi. Bravo lui. Dar şi noi am jucat slab azi. Eu nu zic că nu e jucător bun, dar e nu e valoros pentru noi, e valoros pentru Dinamo.

E jucător valoros, dar nu pentru mine… Ce să îmi pară rău… nu mi-a dat unul 500 de mii, că îl dădeam, Eu m-am inspirat de la Panduru, e cel mai deştept. Nu mi-a dat nimeni. Nu avea el concurenţă, nimic, Numai cu el începeam. Până la urmă am cerut şi 300 de mii şi nu l-a luat nimeni. Eu şi acum dacă îl dă Dinamo şi gratis nu îl iau. E un copil bun”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

Mă bucur că am reușit să obținem prima victorie în acest sezon. Noi avem un grup foarte unit, un antrenor care știe ce face, ne antrenează foarte bine. Suntem ca o familie, nu neapărat contra FCSB, sau că este un derby. Noi am intrat pe teren să dăm tot pentru victorie. Într-un derby e greu, sunt jucători de calitate, dar am demonstrat că suntem mai buni decât ei. Eu îmi doresc să jucăm în play-off și să avem cât mai multe meciuri nebune ca ăsta. Cred că și în meciurile trecute am arătat bine, dar am primit goluri foarte ușor. Știam ce meci ne așteaptă și nu aveam cum să-l lăsăm să treacă așa. Aveam nevoie de victorie, e adevărat, dar eu zic că mi-am făcut treaba de când am venit la Dinamo. Sper să o țin tot așa și să îmi ajut echipa la fiecare victorie. Mă bucur că am fost primit bine la Dinamo, sper să le răsplătesc încrederea suporterilor – Alexandru Musi