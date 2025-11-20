Prima pagină » Sport » Gigi Becali, sunat de un ANTRENOR. „Mi-a spus să nu dau două milioane de euro pe Louis Munteanu”

Gigi Becali, sunat de un ANTRENOR. „Mi-a spus să nu dau două milioane de euro pe Louis Munteanu”

20 nov. 2025, 07:33, Sport
Gigi Becali, sunat de un ANTRENOR. „Mi-a spus să nu dau două milioane de euro pe Louis Munteanu”

Gigi Becali a dat de înțeles că Marius Șumudică i-a spus să dea mai mult de două milioane de euro pentru transferul lui Louis Munteanu de la CFR Cluj.

Patronul FCSB ar fi dat 4.5 milioane de euro pentru a-i aduce la echipa sa pe Louis Munteanu și Emerllahu, de la CFR Cluj, dar tranzacția a picat după ce primul ar fi cerut un salariu de 60.000 de euro pe lună.

Gigi Becali, sunat de un antrenor. Ce mesaj i-a transmis: „Mi-a spus să nu dau două milioane de euro pe Louis Munteanu”

„M-a sunat aseară un prieten de-ai mei după meciul României. Eu mă culcasem, că la ora 10-10 jumătate eu dorm. L-am sunat de dimineață și mi-a zis: «Bă, Gigi, ești fratele meu și te-am sunat». «De ce m-ai sunat, i-am zis? Ca să-mi spună să nu cumva să dau mai mult de 2 milioane pe Louis Munteanu. Nu vă spun numele, voi cam știți cine este. Antrenor și a câștigat și campionate în România. Omul se pricepe, a antrenat și prin străinătate, a avut performanțe, a calificat echipe în cupe europene și prin Turcia. E vorba că felul în care mi-a vorbit el, aia m-a deranjat. I-am închis, am început să râd”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

FCSB a luat 430.000 de euro de la UEFA

„UEFA s-a gândit azi și mi-a făcut o bucurie, 430.000 euro în cont, nu știam de la ce e. Ne-au dat o «corecție». UEFA a câștigat foarte mulți bani în plus și i-a împărțit, ne-a dat 430.000 de euro. Din sezonul ăsta sunt banii, nu știu, habar n-am. Erau niște bani pe care nu-i aveam în calcul”, a mai declarat finanțatorul FCSB.

FCSB a luat și banii pentru transferul lui Florinel Coman la Al-Gharafa. „La Coman au intrat 6 milioane plus vreo 600.000 de euro dobândă. I-am notificat. Era 5 milioane plus 1 milion penalitate. Penalitate înseamnă să te amendeze. Pentru că n-au plătit în termen i-a condamnat, un milion în plus”, a afirmat Gigi Becali.

Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Planul de pace Trump-Putin înseamnă capitularea Ucrainei. Analiza experților privind consecințele condițiilor impuse de ruși
Cancan.ro
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Adevarul
Trei greșeli într-o propoziție: Ministerul Educației, prins cu tema nefăcută. Reacția lui Cristian David: „Incredibil!”
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
Digi24
Nou sondaj pentru alegerile din București: Cursă strânsă între primii patru candidați. Cum arată clasamentul
Cancan.ro
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Cel mai mare muzeu al stomatologiei din lume: 40.000 de artefacte, scaune dentare din secolul XIX, radiografii timpurii și povești uimitoare
EXTERNE Primul procuror general al Spaniei, suspendat din funcție, după ce a fost găsit vinovat de scurgere de informații
14:20
Primul procuror general al Spaniei, suspendat din funcție, după ce a fost găsit vinovat de scurgere de informații
BREAKING NEWS Senatoarea POT agresată într-o parcare din București a venit cu prima reacție: „Am fost lovită fără motiv”
14:17
Senatoarea POT agresată într-o parcare din București a venit cu prima reacție: „Am fost lovită fără motiv”
EXTERNE Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
14:07
Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
POLITICĂ Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
14:02
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
HOROSCOP Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
13:55
Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire