Gigi Becali, sunat de un ANTRENOR. „Mi-a spus să nu dau două milioane de euro pe Louis Munteanu”

Gigi Becali a dat de înțeles că Marius Șumudică i-a spus să dea mai mult de două milioane de euro pentru transferul lui Louis Munteanu de la CFR Cluj.

Patronul FCSB ar fi dat 4.5 milioane de euro pentru a-i aduce la echipa sa pe Louis Munteanu și Emerllahu, de la CFR Cluj, dar tranzacția a picat după ce primul ar fi cerut un salariu de 60.000 de euro pe lună.

„M-a sunat aseară un prieten de-ai mei după meciul României. Eu mă culcasem, că la ora 10-10 jumătate eu dorm. L-am sunat de dimineață și mi-a zis: «Bă, Gigi, ești fratele meu și te-am sunat». «De ce m-ai sunat, i-am zis? Ca să-mi spună să nu cumva să dau mai mult de 2 milioane pe Louis Munteanu. Nu vă spun numele, voi cam știți cine este. Antrenor și a câștigat și campionate în România. Omul se pricepe, a antrenat și prin străinătate, a avut performanțe, a calificat echipe în cupe europene și prin Turcia. E vorba că felul în care mi-a vorbit el, aia m-a deranjat. I-am închis, am început să râd”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

FCSB a luat 430.000 de euro de la UEFA

„UEFA s-a gândit azi și mi-a făcut o bucurie, 430.000 euro în cont, nu știam de la ce e. Ne-au dat o «corecție». UEFA a câștigat foarte mulți bani în plus și i-a împărțit, ne-a dat 430.000 de euro. Din sezonul ăsta sunt banii, nu știu, habar n-am. Erau niște bani pe care nu-i aveam în calcul”, a mai declarat finanțatorul FCSB.

FCSB a luat și banii pentru transferul lui Florinel Coman la Al-Gharafa. „La Coman au intrat 6 milioane plus vreo 600.000 de euro dobândă. I-am notificat. Era 5 milioane plus 1 milion penalitate. Penalitate înseamnă să te amendeze. Pentru că n-au plătit în termen i-a condamnat, un milion în plus”, a afirmat Gigi Becali.