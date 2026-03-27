Gigi Becali tună după ce România a PIERDUT barajul cu Turcia: „Nu vorbeam de Mircea Lucescu, nu mă băgam, dar nu ai cum să câștigi așa”

România a ratat calificare la Cupa Mondială, după ce a fost învinsă de Turcia, 1-0, pe Beșiktaș Park din Istanbul, în semifinalele barajului de calificare la turneul final.

Ferdi Kadioglu a marcat golul în meciul de joi seara de la Istanbul, în minutul 53.

Ultima oară când tricolorii au jucat la Mondial a fost în 1998, acum 28 de ani. Naționala noastră a disputat al treilea baraj pentru CM, după cele din 2002 și 2014.

Gigi Becali tună după ce România a pierdut barajul cu Turcia

„Părerea mea că Turcia nu e o echipă foarte mare, fabuloasă, nu am văzut destabilizări din alea, un-doi prin careu. Știi care e treaba? Prea slabi noi, din cale afară. Toată echipa. Putem spune că Bancu a jucat mai bine, poate Drăgușin cât de cât. Slab, praf, toată echipa…Fotbalul nu e așa că stau așa, mă apăr, poate stau și dau un gol. Dacă e mingea numai la unu, nu poate să fie fotbal, aia e țurca. Trebuia să-i facem praf dacă eram și noi cât de cât. Eu nu vorbeam de Mircea Lucescu, nu mă băgam, dar vezi că Man e praf, Mihăilă e praf, bă, schimbă-i, mă, la pauză. Nu am cum să câștig meciul așa.

Bagă-l pe Baiaram ăla, e fotbalist, bagă-l pe Tănase, bagă-l pe Stanciu, patru schimbări la pauză. Baiaram, Stanciu, Tănase și Miculescu, patru schimbări la pauză. Ianis Hagi oricât ar fi de slab eu niciodată nu o spun de el. E nașul meu, nu pot. Gică e foarte sensibil când e vorba de copil. Mai bine-mi văd de treaba mea. Tac, nu zic nimic. Nu că de Ianis, ca să nu-l supăr pe Gică. Toată echipa praf. Nu poți să spui de Bîrligea că nu a jucat bine, bine e când dă gol, pasă de gol, el a fost fundaș azi. Toți au fost fundași. Am întâlnit o echipă a Turciei slabi. Nu mă gândeam că sunt așa slabi”, a spus Gigi Becali, la Fanatik.