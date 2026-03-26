Turcia – România, LIVE TEXT pe Gândul. Tricolorii își joacă ultima șansă pentru un bilet la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada

În câteva minute Turcia primește vizita României în barajul pentru Campionatul Mondial din 2026. Meciul de pe Beșiktaș Park este condus la centru de Francois Letexier. Francezul, care a condus finala EURO 2024, va arbitra pentru a patra oară un meci oficial al tricolorilor.

Echipele de start

Turcia (1-4-2-3-1): Cakir – Muldur, Akaydin, Bardakci, Kadioglu – Yuksek, Calhanoglou – Bariș Yilmaz, Guler, Yildiz – Akturkoglu. Selecționer: Vincenzo Montella

Rezerve: Gunok, Bayindir – Karazor, Elmali, Ozcan, Kokcu, Gul, Kabak, Kahveci, Aydin, Akgun, Ayhan.

România (1-4-2-3-1): Radu – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu – R. Marin, Dragomir – Man, Hagi, Mihăilă – Bîrligea. Selecționer: Mircea Lucescu

Rezerve: Aioani, Popescu – Coubiș, Ghiță, Screciu, Dobre, Baiaram, Stanciu, Miculescu, Tănase, Coman, Sorescu

Naționala României își dispută ultima șansă pentru calificarea la Campionatul Mondial, dar tricolorii nu au deloc o misiune ușoară. În cazul unei victorii cu Turcia, fotbaliștii lui Mircea Lucescu vor da peste Slovacia sau Kosovo. Naționala noastră s-a duelat ultima dată cu Turcia în noiembrie 2017, într-un meci amical, câștigat cu 2-0 de tricolori.

Turcia și România, reprezentative care au fost prezente la Campionatul European din 2024, luptă acum una împotriva celeilalte pentru un bilet la cel mai important turneu final, anume Campionatul Mondial, care în intervalul 11 iunie-19 iulie 2026 va fi găzduit de SUA, Mexic și Canada. Naționala de fotbal a României nu a câștigat niciun baraj de calificare la un turneu final, indiferent de cine a stat pe banca tricolorilor.

RECOMANDAREA AUTORULUI: