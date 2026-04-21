Vlad Chiricheş a răspuns după ce a auzit ce a spus Gigi Becali despre el. Veteranul de la FCSB a fost titular în meciul cu Farul, dar a părăsit terenul accidentat.

Finanțatorul FCSB a declarat că se bucură că a scăpat de Chiricheș, fundașul de 36 de ani fiind o țintă mai veche a lui Becali.

I-a răspuns lui Gigi Becali, după ce a fost atacat oribil: „Nu există recunoştinţă. E clar că nu mai e nimic de schimbat”

„Ce e de spus? Am încercat să evit să mă gândesc la ce a declarat dânsul. E clar că nu e un lucru plăcut pentru un jucător, dar cred că în fotbal nu există recunoştinţă. Dacă eşti bun, toată lumea se bucură. Dacă nu, eşti la revedere.

Am jucat la un nivel foarte bun pe parcursul carierei, dar asta nu contează în prezent. Să vorbesc de o retragere? Nu, nici nu mă gândesc la asta! Îmi doresc să mă simt bine, să mă antrenez cu plăcere. Încă am pasiune, mă bucur de fotbal. Mi-e greu să fac un lucru doar pentru că patronul echipei spune că eu nu mai pot. Un om care nu e zi de zi cu mine la antrenament e greu să-mi spună ce am de făcut.

Da, clar că e patronul echipei şi poate să mă dea afară. Dar, în afară de asta, eu mă bucur de antrenamente, de jocuri. Cât a fost Mirel, s-a văzut că am fost acolo în echipă şi mă bucur de asta. Dacă pot schimba situaţia? Nu. După un alt meci să vii cu o astfel de declaraţie de genul ăsta, e clar că nu mai e nimic de schimbat”, a declarat Vlad Chiricheş, care a analizat și meciul Farul – FCSB 2-3: „Nu am reușit să fim periculoși în prima repriză. Am jucat puțin împotriva vântului, a fost ciudat. Am primit și acel gol norocos. Clar nu ne-a convenit! Prima repriză nu ne-am ridicat la cel mai bun nivel al nostru. Mister ne-a transmis să ridicăm nivelul și am reușit să facem o a doua repriză mai bună. Echipa cred că e pregătită, avem jucători valoroși. Anul acesta nu am demonstrat în sezonul regulat, dar echipa are un portențial foarte bun și ne putem bate cu orice echipă de la egal la egal. Eu am simțiti ceva pe cvadriceps, de aceea am ieșit. Acum, să vedem… La David Miculescu sper să nu fie nimic problematic și să fie apt la următorul meci. El știe mai multe”.