07 aug. 2025, 21:57, Sport
CFR Cluj a pierdut joi seara, pe teren propriu, scor 1-2 (1-1), în fața formației portugheze Sporting Braga, în prima manşă a turului al treilea de calificare în Liga Europa.

Returul are loc în Portugalia, joi 14 august. Au înscris: Sinyan 30 / Gorby 17, 50. Au fost prezenți 10.383 de fani la partida din Gruia, o cifră excelentă pentru gruparea alb-vișinie.

Ieftini ca Braga! CFR Cluj pierde acasă cu locul 4 din Portugalia, care au fost scuzele lui Dan Petrescu

Câștigătoarea va da în play-off peste învingătoarea „dublei” Lincoln – Noah (1-2 în tur).

Pierzătoarea va juca împotriva pierzătoarei meciului Hacken – Brann, în play-off-ul Conference League

Gazdele au intrat pe teren cu tricouri speciale, care aveau imprimat mesajul „Rest in peace, Jorge Costa” (Odihneşte-te în pace, Jorge Costa!), iar meciul a început cu un moment de reculegere în memoria fostului antrenor al echipei CFR Cluj, dar şi al celor de la Gaz Metan Mediaş.

„Eu zic că-i batem. Ne calificăm. Dacă vom juca la fel, ne vom califica acolo. Am încredere în băieți și în Dan Petrescu. Nu e nicio problemă. Nu e un capăt de lume! Scorul de 1-2 se poate întoarce. Doamne ajută!

Sper ca băieții să fie bine. Nu pot decât să-i felicit. De aici încolo vedem mai departe ce va fi la retur. Sper să fim bine pregătiți și să facem ce avem de făcut, adică să ne calificăm”, a spus Ioan Varga pentru Gsp.

Care au fost distribuțiile tactice?

  • CFR CLUJ: Hindrich – Bosec, Sinyan, M. Ilie, Camora (Simao Rocha 85) – Fică, Djokovic (T. Keita 63), Korenica (Cordea 85) – Nkololo, L. Munteanu (Gjorgjievski 89), Postolachi (Leo Bolgado 63). Antrenor: Dan Petrescu
  • SPORTING BRAGA: Hornicek – Victor Gomez, Paulo Oliveira, Niakate, Lagerbielke – Joao Moutinho, Ricardo Horta (Diego Rodrigues 82), Gorby – Dorgeles (Pau Victor 82), Fran Navarro (El Ouazzani 74), Zalazar (Roger Fernandes 74). Antrenor: Carlos Vicens
