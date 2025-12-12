Prima pagină » Actualitate » Elias Charalambous, „săgeți” către contestatarii săi după FCSB – Feyenoord 4-3: „Mulți oameni au vorbit de rău, uneori în mod nedrept!”

12 dec. 2025, 08:15, Actualitate
Elias Charalambous, „săgeți” către contestatarii săi / Sursa FOTO: prosport.ro

FCSB a reușit o victorie senzațională cu Feyenoord Rotterdam, 4-3 (1-2), joi seara, 11 decembrie, pe „Arena Națională”, în etapa a 6-a a Europa League. Golul victoriei a venit la ultima fază a meciului, FCSB reușind să întoarcă soarta partidei după ce în minutul 50 tabela indica 3-1 pentru olandezi.

Feyenoord, o trupă valoroasă, cu o legendă pe banca de rezerve, a crezut că meciul s-a încheiat prea devreme.

VAR-ul a anulat un penalty

Decimată de absențe, campioana României s-a impus prin golurile marcate de Siyabonga Ngezana (‘11), Mihai Toma (‘54), Mamadou Thiam (‘87) și Florin Tănase (‘90), în timp ce pentru Feyenoord au înscris Casper Tengstedt (‘41), Quinten Timber (‘44) și Leo Sauer (‘51).

FCSB a deschis scorul împotriva cursului jocului, prin Ngezana (11), cu capul, la un corner executat de Radunovic. Echipa antrenată de Robin van Persie a fost aproape de egalare prin Tengstedt (26), dar acesta a șutat pe lângă poartă după o piruetă în marginea careului.

Oaspeții au primit penalty în minutul 30, la un duel între Tengstedt și Alhassan, dar arbitrul Balakin a anulat lovitura de pedeapsă și a dictat fault în atac, după consultarea VAR.

Feyenoord a avut un final excelent de repriză și a întors rezultatul în doar câteva minute. Tengstedt a egalat cu o lovitură de cap plasată în diagonală, la cornerul executat de Valente, după care același Valente a centrat și Timber a trimis cu capul, lângă bara a doua. Olandezii au încheiat repriza în atac, dar Lotomba a șutat în plasa laterală.

Feyenoord s-a desprins după pauză, prin Leo Sauer, lansat perfect de Bos, slovacul marcând pe lângă Târnovanu, după ce l-a depășit pe Crețu.

Tănase, gol la ultima fază

FCSB nu a cedat și a revenit în meci prin golul tânărului Mihai Toma (54), care a reluat cu capul centrarea lui Cisotti. Târnovanu s-a remarcat de două ori la mingile trimise de Timber (’66 și ‘67), după care oaspeții au început să se stingă, iar FCSB au prins tot mai mult curaj, în ciuda problemelor medicale (Lixandru și Ngezana au ieșit accidentați).

Echipa antrenată de Elias Charalambous a reușit egalarea prin Thiam (87), care a reluat cu capul din 5 metri, la centrarea lui Crețu. Oaspeții au mai avut o ocazie, prin Hadj-Moussa, dar Târnovanu a reușit să respingă (90).

La ultima fază (90+5), Cisotti a recuperat o minge, a scăpat singur, a driblat portarul și a centrat în fața porții pentru Tănase, care a marcat simplu și a adus victoria „roș-albaștrilor”.

FCSB venea după patru eșecuri consecutive în competiție, având următoarele rezultate înregistrate:

  • 1-0 cu Go Ahead Eagles (deplasare),
  • 0-2 cu Young Boys Berna (la București),
  • 1-2 cu Bologna (la București),
  • 1-3 cu FC Basel (deplasare)
  • 0-1 cu Steaua Roșie (deplasare).

Echipa antrenată de Elias Charalambous, care rămâne în cursa pentru calificare, va mai juca în continuare cu Dinamo Zagreb (22 ianuarie, în deplasare) și Fenerbahce (29 ianuarie, la București).

Charalambous, descătușat după meci

La conferința de presă, antrenorul Elias Charalambous a lansat mai multe „săgeți” în direcția celor care au contestat echipa înainte de acest joc.

„Mulți oameni au vorbit de rău despre acești băieți minunați. Uneori, în mod nedrept! Sper ca acest rezultat să lea băieților aripi pentru următoarele meciuri. Ei n-au renunțat nici la 3-1 pentru Feyenoord. Și jucătorii veniți de pe bancă au contribuit foarte mult la această victorie.

Pe cine aș remarca? Cisotti, Tănase, Thiam, Chiricheș, Crețu, Toma, care are doar 17 ani. FCSB e cel mai mare club din România! De asta putem avea asemenea rezultate”, a transmis Charalambous.

Mai mult, el a precizat că doar FCSB este capabilă de o asemenea răsturnare de scor în fotbalul românesc.

„O victorie imensă pentru club, pentru România! Am întâlnit o formație care a jucat la cel mai înalt nivel. Doar FCSB e capabilă de o asemenea răsturnare de scor în fotbalul românesc! Poate că nu ne-am descurcat foarte bine până acum, în acest sezon, dar rămân la părerea că doar un club mare, cum e FCSB, poate reuși o revenire de o asemenea manieră, cum am avut noi acum.

Repet: e o victorie care înseamnă enorm! Am pierdut multe puncte pe care nu trebuia să le pierdem. Ce am reușit însă, în această seară, nu prea se vede în fotbalul românesc.

Acum trebuie să lăsăm capul jos, să facem recuperarea și să ne gândim la meciul de luni, cu Unirea Slobozia, în campionat. Pentru că avem nevoie de puncte. Am rămas în viață în Europa League, dar trebuie să ne concentrăm asupra campionatului”, a mai spus antrenorul FCSB.

Cele mai noi