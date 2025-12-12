Amenzi de 34.000 de lei, după partida FCSB – Feyenoord Rotterdam (4-3) care a avut loc pe Arena Națională

FCSB și Feyenoord Rotterdam (scor final 4-3) s-au întâlnit într-un meci din cea de-a șasea rundă a fazei principale din Europa League. În urma partidei disputate pe Arena Națională, au fost aplicate două sancțiuni contravenționale de către jandarmi.

În urma câștigării partidei, FCSB a ajuns pe locul 27, cu 6 puncte.

Amenzi de 34.000 de lei

Partida FCSB – Feyenoord disputată pe Arena Națională nu a fost lipsită de incidente. Jandarmii au acționat prompt și au aplicat două sancțiuni contravenționale în valoare totală de 34.000 de lei.

Totodată, jandarmii au întocmit un act de sesizare a organelor de urmărire penală privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.

„În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au întocmit un act de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 143 din 2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.

Totodată, jandarmii au aplicat 2 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 34.000 de lei.

Subliniem faptul că, dintre acestea, o sancţiune contravențională, în valoare de 29.000 de lei, a fost aplicată organizatorului evenimentului sportiv, iar o sancţiune contravențională, în valoare de 5000 de lei, a fost aplicată societății specializate de pază şi protecție, pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin.

În continuare, se fac verificări pentru identificarea şi sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare”, transmit autoritățile.

Sursă foto: Mediafax Foto / Alexandru Dobre