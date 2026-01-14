Ilie Dumitrescu s-a întors în fotbal! Unde va activa fostul internațional

Ilie Dumitrescu va ocupa funcţia de Player Transition Manager, urmând să fie unul dintre liantele dintre FRF şi cluburile profesioniste din întreaga ţară în ceea ce priveşte tranziţia jucătorilor tineri către echipele de seniori.

Anunțula fost făcut miercuri de FRF și confirmat de fostul internașțional, angajat acum ca analist la postul de televiziune Digi Sport.

Ilie Dumitrescu s-a î ntors î n fotbal! Unde va activa fostul interna țional

Ilie Dumitrescu va fi ambasador al proiectului de promovare a finalei Europa League, pe care Federaţia Română de Fotbal îşi doreşte să o aducă la Bucureşti în 2028 sau 2029.

„Ceea ce ne dorim e ca să folosim această finală Europa League ca un element declanșator pentru cluburile din România, în ceea ce înseamnă înțelegerea mai bună a specificităților pieței din Europa Centrală și de Est.

Noi și cluburile avem aceeași misiune, formarea jucătorilor români, astfel încât aceștia să se poată integra cât mai ușor în fotbalul modern de astăzi, fotbalul occidental, fie la nivel de cluburi, fie pentru echipele naționale”, menționa președintele FRF, Răzvan Burleanu, după ședința Comitetului Executiv din 9 decembrie 2025.

Ce a spus Ilie Dumitrescu despre numire

„Sunt onorat şi bucuros să fac parte din proiectele Federaţiei Române de Fotbal şi sunt 100% implicat în toate iniţiativele care au ca obiectiv dezvoltarea fotbalului românesc. Cred cu tărie că succesul acestor proiecte depinde de unitate, spirit de echipă, comunicare şi multă muncă.

La iniţiativa FRF şi a Academiei Naţionale de Fotbal, am acceptat cu responsabilitate acest nou rol. Tranziţia jucătorilor de la juniori către echipele de club şi loturile naţionale reprezintă o componentă esenţială, iar pentru a reuşi este nevoie de implicarea şi susţinerea cluburilor, astfel încât cât mai mulţi jucători de valoare să ajungă la echipele naţionale.

Obiectivele sunt comune: jucătorii să facă pasul spre prima reprezentativă, să fie pregătiţi pentru înalta performanţă şi să genereze beneficii sportive şi financiare pentru cluburi.

De asemenea, mă bucur să fiu implicat în proiectul FRF Professional Coaching Summit, un demers important pentru dezvoltarea antrenorilor români. Experienţa antrenorilor de top poate oferi un plus real de valoare antrenorilor cu licenţele UEFA PRO şi A şi poate contribui direct la creşterea performanţei.

Sunt extrem de motivat să contribui activ la aceste proiecte şi la dezvoltarea fotbalului românesc”, a declarat Ilie Dumitrescu.