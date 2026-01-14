Prima pagină » Actualitate » Hagi a plătit 100.000 de euro factura la gaze. „Exagerat! E o povară”

14 ian. 2026, 12:49, Actualitate
Pentru multe cluburi sportive din țară, perioada de iarnă este cea mai dificilă din an. Nu sunt venituri mari din bilete, iar facturile la utilități explodează. Gică Hagi, patronul Farului Constanța, se află într-o astfel de situație, scrie PROSPORT.

Acționar minoritar la clubul de la malul mării, Ciprian Marica a dezvăluit că doar încălzirea costă, pe perioada iernii, aproximativ 100.000 de euro pe lună.

„Costurile cu încălzirea, de domeniul fantasticului”

Marica a vorbit despre câți bani bagă Hagi, pe timp de iarnă, în utilități, pentru a menține condițiile optime la clubul pe care îl patronează. Fostul atacant al echipei naționale mai este implicat la Farul în calitate de acționar minoritar și cunoaște îndeaproape situația de la club.

Lipsa oricărui ajutor sau facilități acordate cluburilor sportive din România duce la o explozie a facturilor la utilități în timpul sezonului rece. De altfel, Marica a dezvăluit că „Regele” Hagi plătește undeva la 100.000 de euro pe lună doar pentru încălzirea bazei sportive de la Ovidiu, după cum notează Prosport.

„Costurile cu încălzirea și utilitățile sunt de domeniul fantasticului! E enorm de mult! Toate cresc, iar pentru cluburi această cheltuială devine o povară, sincer. Pur și simplu nu ai nicio facilitate, niciun ajutor. Încălzirea bazei sportive, a gazonului… Este un cost exagerat, de ordinul zecilor de mii de euro, 90-100.000 de euro. Lunar! Doar gazul costă atât, la o bază sportivă. E exagerat. Doamne ferește! Este enorm pentru un club din România”, a declarat Ciprian Marica.

Situația financiară la Farul, în 2025

Deși facturile pe timp de iarnă sunt o povară, Marica afirmă că Farul Constanța a terminat anul 2025 pe profit, din acest punct de vedere fiind un exemplu pentru celelalte cluburi românești.

„Suntem norocoși să vă anunțăm că și în anul 2025 am fost pe profit. Nu știu să vă spun acum suma exactă. Ne întindem cât ne este plapuma, ne păstrăm o mică rezervă, dar să nu vă imaginați că acționarii iau banii și pleacă acasă cu ei. Banii se reinvestesc și rămân în club.

Pe datele contabile și financiare rămâne un profit care este ulterior investit și cheltuit în bugetul clubului”, a mai spus Ciprian Marica.

