05 sept. 2025, 16:40, Sport
În 2010, Becali i-a întins o bancnotă de 500 € unui călugăr de la Muntele Athos. Urmările, explicate de latifundiarul care a donat milioane €

Gigi Becali a donat 25 de milioane de euro călugărilor de pe Muntele Athos, inclusiv pentru a se construi chiliile românești. Anual, latifundiarul din Pipera efectuează un pelerinaj pe Muntele Athos, scrie PROSPORT.

„La câtă istorie este în Sfântul Munte… Sunt Mihai Viteazul, este pus în biserica ca sfânt, Ștefan cel Mare. Sunt mai mulți dintre domnitorii români, fiecare la câte o biserică, puși ca sfinți. Din punctul meu de vedere, Gigi Becali, după toți domnitorii români, de la 1400-1700, este omul care este ctitor la aproape toate chiliile. A donat foarte mulți bani, este omul care în ultimii 15 ani a ridicat Athos. A ajutat toate chiliile românești de acolo, i-a ajutat pe toți. Cred că mai mult de 20-25 de milioane de euro. Dacă este după toți domnitorii români omul care a donat cei mai mulți bani.. Toate zonele, Gigi Becali le-a ajutat să se dezvolte”, a dezvăluit Adrian Ilie, potrivit Fanatik.

Într-un clip video care s-a viralizat pe internet în 2010, finanțatorul FCSB era întins în pădure, iar un călugăr stătea lângă el după ce au mâncat pe săturate.  Pe călugăr îl chema Dometie și era la chilia Sfântului Gheorghe. Era bolnav.  Printr-un gest ce a fost considerat „batjocoritor” de către internauți, Becali i-a întins călugărului o bancnotă de 500 de euro.

Chiar când călugărul a întins mâna să o ia, omul de afaceri a tras-o înapoi și a început să râdă copios.

„A fost o glumă între noi”,  a dezvăluit Becali într-o emisiune de la  Digi Sport, când jurnalistul Decebal Rădulescu i-a adus aminte de acel moment.

Becali spune că a fost „doar o glumă” și că ceilalți călugări îl îndemnau să-i facă farse de acest tip.

„Nu, glumeam cu el. Pe el îl chema Dometie. Era la chilia Sfântul Gheorghe, îl țineau închis pentru că-l pierdeau. El, săracul, era bolnav. Și-mi spuneau mie călugării să mai glumim cu el. Eu am dat mulți bani acolo.Noi râdeam împreună ceilalți călugări: Ia întindeți-i bani, să vedeți că știe de bani. Și eu îi întindeam. Era o glumă. Până la urmă, îi dădeam 50.000, 100.000. Deci făceam glume cu părintele Dometie. ”

Omul de afaceri susține că mulți apropiați l-au îndemnat să ceară ștergerea clipului de pe internet.

„Și apoi foarte mulți m-au rugat: Șterge aia, șterge aia!.Eu nici nu știam la vremea aia… A fost gluma noastră, glumeam între noi. Erau călugării ăia care-l iubeau și ei îmi spuneau să fac gluma asta, să râdem cu el. După aia îi dădeam tot pachetul de 50.000. Eu habar n-aveam pe vremea aia de unde să-l șterg”, a explicat Gigi Becali pentru DigiSport.

În 2023,  un călugăr a venit cu un portret al patronului FCSB la Palat. Când l-a văzut, Gigi Becali i-a dat un teanc de euro, a relatat PROSPORT.

  • Captură Foto: YouTube -Andrei Sfetcu
  • Foto: Alexandru Dobre

