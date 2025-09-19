Încep Campionatele Mondiale de ciclism pe șosea 2025. Tot ce trebuie să știți despre marea competiție

Între 21 și 28 septembrie se dispută Campionatele Mondiale de ciclism pe șosea. La doar o săptămână după finalul Turului Spaniei, un moment istoric pentru ciclismul pe șosea are loc: Campionatele Mondiale vor fi găzduite pentru prima dată în cei 98 de ani de existență pe continentul african, mai exact în Kigali, Rwanda.

Eurosport și HBO Max transmit în direct toate probele, cu un total de peste 25 de ore de acțiune live pentru fanii din România. Cei mai buni cicliști din lume din categoriile Elite, Junior și Under-23, masculin și feminin, se vor întrece pe o varietate de trasee tehnice în jurul orașului Kigali, aflat la peste 1500 m altitudine.

Cursele pe șosea se vor desfășura în regim de circuit, cu pante de până la 8,1% și o lungime de 267 km la categoria Elite masculin. De asemenea, probele de contratimp sunt considerate cele mai grele din istoria Campionatelor Mondiale, având în vedere altitudinea capitalei Rwandei, dar și pantele cățărărilor.

Încep Campionatele Mondiale de ciclism pe șosea 2025

Printre marii favoriți se numără cvadruplul campion al Turului Franței, Tadej Pogacar (Slovenia), care vizează apărarea tricoului curcubeu în cursa de șosea câștigată anul trecut.

Belgianul Remco Evenepoel va încerca să își apere titlul mondial la contratimp, în timp ce compatrioata sa Lotte Kopecky, deținătoare a titlului în cursa de șosea feminin, va absenta, la fel ca australianca recent retrasă, Grace Brown , care a cucerit aurul mondial la contratimp la ultima ediție.

Programul complet al probelor de la Campionatele Mondiale de ciclism

21 septembrie – Contratimp Elite feminin (11:10, Eurosport 2) și masculin (14:45, Eurosport 1)

22 septembrie – Contratimp Under-23 feminin (11:30) și masculin (14:35) – Eurosport 1

23 septembrie – Contratimp Junior feminin (11:45) și masculin (15:00) – Eurosport 1

24 septembrie – Contratimp pe echipe mixt (13:30) – Eurosport 1

25 septembrie – Cursa pe șosea Under-23 feminin (14:05) – Eurosport 1

26 septembrie – Cursa pe șosea masculin Junior (09:00) și Under-23 (13:00) – Eurosport 1

27 septembrie – Cursa pe șosea feminin Junior (09:20) și Elite (13:05) – Eurosport 1

28 septembrie – Cursa pe șosea Elite masculin (10:45) – Eurosport 1