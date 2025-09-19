Prima pagină » Sport » Încep Campionatele Mondiale de ciclism pe șosea 2025. Tot ce trebuie să știți despre marea competiție

Încep Campionatele Mondiale de ciclism pe șosea 2025. Tot ce trebuie să știți despre marea competiție

19 sept. 2025, 21:23, Sport
Încep Campionatele Mondiale de ciclism pe șosea 2025. Tot ce trebuie să știți despre marea competiție
Foto: Getty Images

Între 21 și 28 septembrie se dispută Campionatele Mondiale de ciclism pe șosea. La doar o săptămână după finalul Turului Spaniei, un moment istoric pentru ciclismul pe șosea are loc: Campionatele Mondiale vor fi găzduite pentru prima dată în cei 98 de ani de existență pe continentul african, mai exact în Kigali, Rwanda.

Eurosport și HBO Max transmit în direct toate probele, cu un total de peste 25 de ore de acțiune live pentru fanii din România. Cei mai buni cicliști din lume din categoriile Elite, Junior și Under-23, masculin și feminin, se vor întrece pe o varietate de trasee tehnice în jurul orașului Kigali, aflat la peste 1500 m altitudine.

Cursele pe șosea se vor desfășura în regim de circuit, cu pante de până la 8,1% și o lungime de 267 km la categoria Elite masculin. De asemenea, probele de contratimp sunt considerate cele mai grele din istoria Campionatelor Mondiale, având în vedere altitudinea capitalei Rwandei, dar și pantele cățărărilor.

Încep Campionatele Mondiale de ciclism pe șosea 2025

Printre marii favoriți se numără cvadruplul campion al Turului Franței, Tadej Pogacar (Slovenia), care vizează apărarea tricoului curcubeu în cursa de șosea câștigată anul trecut.

Belgianul Remco Evenepoel va încerca să își apere titlul mondial la contratimp, în timp ce compatrioata sa Lotte Kopecky, deținătoare a titlului în cursa de șosea feminin, va absenta, la fel ca australianca recent retrasă, Grace Brown , care a cucerit aurul mondial la contratimp la ultima ediție.

Programul complet al probelor de la Campionatele Mondiale de ciclism

21 septembrie – Contratimp Elite feminin (11:10, Eurosport 2) și masculin (14:45, Eurosport 1)

22 septembrie – Contratimp Under-23 feminin (11:30) și masculin (14:35) – Eurosport 1

23 septembrie – Contratimp Junior feminin (11:45) și masculin (15:00) – Eurosport 1

24 septembrie – Contratimp pe echipe mixt (13:30) – Eurosport 1

25 septembrie – Cursa pe șosea Under-23 feminin (14:05) – Eurosport 1

26 septembrie – Cursa pe șosea masculin Junior (09:00) și Under-23 (13:00) – Eurosport 1

27 septembrie – Cursa pe șosea feminin Junior (09:20) și Elite (13:05) – Eurosport 1

28 septembrie – Cursa pe șosea Elite masculin (10:45) – Eurosport 1

Mediafax
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un exercițiu NATO
Digi24
VIDEO Judecătorul care nu există a păcălit mii de români cu o poveste lacrimogenă. Care e adevărul
Cancan.ro
Cele 3 cuvinte pe care Tyler Robinson i le-a adresat judecătorului, după ce s-a cerut pedeapsa cu moartea. Asasinul lui Charlie Kirk i-a uimit pe toți
Prosport.ro
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
Adevarul
Vacanța incognito a președintelui Cehiei Petr Pavel, din Maramureș la Dunăre, pe motocicletă: „Aș recomanda România tuturor”
Mediafax
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui șef ANPC
Click
Cine este mama lui Toto Dumitrescu? Fosta soție a lui Ilie Dumitrescu a fost poreclită „Monica Bellucci de România”. FOTO
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Un bărbat și doi copii au ars de vii în interiorul unei Tesla, după ce mașina a făcut accident și i-a blocat în interior
Digi24
EXCLUSIV Statul român, despăgubit pentru tezaurul furat din Olanda. Câți bani au ajuns la Muzeul Național de Istorie
Cancan.ro
S-a schimbat prognoza meteo după formarea vortexului polar! Prima ninsoare din România, mai aproape decât ne așteptam
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră. Fotografii de colecție din copilărie
observatornews.ro
Cei trei bugetari care au încasat peste 3,5 milioane de lei spun că demisionează dacă sunt tăiate salariile
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Un bărbat a murit în Satu Mare, după ce a fost împușcat accidental de un tânăr. Cei doi se pregăteau să plece la vânătoare
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Descopera.ro
Un motor REVOLUȚIONAR va schimba lumea așa cum o știm
Capital.ro
Câți bani am dat, de fapt, Ucrainei? Traian Băsescu acuză Guvernul că greșește: Ar trebui să fim cinstiți să spunem
Evz.ro
Autostrada Sibiu-Piteşti, care va traversa Munții Carpați. Imagini cu traseul de mare viteză
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Florin a plecat în Italia pentru o viață mai bună, dar inima i-a cedat din senin. Soția și fiica acestuia, în stare de șoc după moartea bărbatului: „Un mare muncitor, o persoană bună”
Kfetele
Alina Laufer a născut! Mesajul postat de soțul ei în mediul online: “Tati te iubește mai mult decât poate spune în cuvinte.”
RadioImpuls
Bărbatul care a supraviețuit 3 ani cu un glonț înfipt în inimă i-a lăsat pe cardiologi fără cuvinte: "Acum l-am îndepărtat". Chirurgii au înghețat când au văzut radiografia. Încă nu își pot explica "cum a fost POSIBIL?"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Femeile și relațiile abuzive: frică, dependență și speranța că lucrurile se schimbă
EXTERNE UE și NATO condamnă INCURSIUNEA aeriană rusă în Estonia /Premierul eston cere consultări cu aliații
22:06
UE și NATO condamnă INCURSIUNEA aeriană rusă în Estonia /Premierul eston cere consultări cu aliații
ENERGIE Scenariul în care România riscă un BLACKOUT. Precizările ministrului Energiei
21:51
Scenariul în care România riscă un BLACKOUT. Precizările ministrului Energiei
ULTIMA ORĂ Ce li s-a comunicat piloților în timpul incidentului cu drona de la Aeroportul Otopeni. Mărturia unui comandant TAROM: sunt ca niște bombe cu ceas / fenomenul dronelor, scăpat de sub control
21:49
Ce li s-a comunicat piloților în timpul incidentului cu drona de la Aeroportul Otopeni. Mărturia unui comandant TAROM: sunt ca niște bombe cu ceas / fenomenul dronelor, scăpat de sub control
ACTUALITATE S-a schimbat legea. Aceștia sunt românii care riscă să NU mai primească pensia de la 1 octombrie 2025. Ce trebuie să facă
21:44
S-a schimbat legea. Aceștia sunt românii care riscă să NU mai primească pensia de la 1 octombrie 2025. Ce trebuie să facă
SĂNĂTATE Managerii de spitale și șefii de secții, numiți cât de curând după noile criterii. Anunțul lui Alexandru Rogobete
21:33
Managerii de spitale și șefii de secții, numiți cât de curând după noile criterii. Anunțul lui Alexandru Rogobete
SĂNĂTATE Pacienții vor avea acces la istoricul lor. Ministrul Sănătății anunță o nouă platformă online
21:26
Pacienții vor avea acces la istoricul lor. Ministrul Sănătății anunță o nouă platformă online