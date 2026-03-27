Naţionala României a ratat şansa de a ajunge la Cupa Mondială în această vară, fiind învinsă joi seară de Turcia, la Istanbul, scor 0-1, în semifinala play-off-ului pentru turneul final.

Turcia va înfrunta în finala play-off-ului pe Kosovo, învingătoare cu 4-3 contra Slovaciei, iar tricolorii vor disputa un amical cu învinsa chiar la Bratislava.

Tristețe în tabăra tricolorilor! Ianis Hagi: “Ne doare. Ne doream să fim la Mondiale. Capul jos şi la muncă”

Ionuţ Radu a declarat, joi seară, că naţionala României trebuie să o ia de la zero iar eșecul să fie transformat în motivaţie pentru următoarea campanie de calificare la un turneu final.

“Nu a fost să fie. Trebuie să o luăm de la capăt, cu capul sus, Am încercat să fac tot posibilul sp vin, să pot ajuta echipa. Mereu vin cu sufletul deschis, să dau totul, ca fiecare băiat. Nu s-a putut în seara asta, dar trebuie să mergem înainte cu capul sus şi cu toată încrederea înainte. Pierderea asta să se transforme în motivaţie pentru următoarea campanie“, a declarat Ionuţ Radu la Digi Sport.

„Din punct de vedere al atitudinii şi fazei defensive ne-a ieşit în mare parte, am lăsat de dorit la faza ofensivă. Tot ce am încercat în ultima perioadă nu ne-a ieşit. Suntem dezamăgiţi, n-a fost de ajuns şi trebuie să acceptăm. Ne doare. Ne doream să fim la Mondiale. Capul jos şi la muncă.

Am vorbit şi la pauză să ţinem de rezultat, să ne dăm o şansă să marcm pe contraatac. N-am avuut multe ocazii, dar la cele pe care le-am avut dacă eram atenţi măcar să fi dus meciul în prelungiri.

N-a fost seara noastră. Rămâne să muncim acum şi cumva să arătăm mai bine din vară. Durerea este prea mare în seara asta să pot să mă gândesc la ziua de mâine. Ne pare rău pentru oamenii de acasă, pentru oamenii care au venit”, a declarat Hagi la Prima TV.

Răzvan Marin: Nu este ușor să vorbești după o asemenea înfrângere

‘Din păcate în această seară atât s-a putut. Suntem dezamăgiți, supărați, dar nu avem ce să facem. Trebuie să mergem înainte, să ne continuăm carierele de jucători de fotbal. Important este acum să fim sănătoși și vom vedea ce va fi. Ne doare, nu este ușor. Eu fac 10 ani la echipa națională în toamnă și am ratat a treia calificare pentru Mondial. Nu este ușor, dar în același timp nu am ce să fac, trebuie să merg înainte.

Pentru mine poate a fost ultima șansă de a fi la un Mondial, pentru că următorul va fi când voi avea 34 de ani. Să fiu sănătos și vom vedea unde vom fi peste patru ani. E multă durere în sufletul nostru, pentru că astăzi am alergat, ne-am dorit foarte mult și am făcut cât am putut.

Acum nu este ușor să vorbești după o asemenea înfrângere. Și nici nu cred că este momentul să ne reproșăm ceva după un asemenea meci. Cu siguranță fiecare știe ce a greșit și cum a greșit, dar cred că nu e momentul potrivit să vorbim despre așa ceva în această seară”, a spus și Răzvan Marin.