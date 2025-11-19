Prima pagină » Sport » Începe Trofeul Carpați 2025 la handbal feminin! Care e lotul României și programul meciurilor de la Bistrița

Începe Trofeul Carpați 2025 la handbal feminin! Care e lotul României și programul meciurilor de la Bistrița

19 nov. 2025, 16:48, Sport
Începe Trofeul Carpați 2025 la handbal feminin! Care e lotul României și programul meciurilor de la Bistrița

Naționala feminină de handbal a României participă în calitate de echipa gazdă în cadrul competiției „Trofeul Carpați NIRO”.

Locația este TeraPlast Arena, Bistrița, între 20–23 noiembrie 2025. Meciurile sunt transmise în direct de Pro Arena.

Începe Trofeul Carpați 2025 la handbal feminin! Care e lotul României și programul meciurilor de la Bistrița

„Datorită faptului că reprezentăm o țară cu istorie și tradiție în handbal, cu siguranță că România la fiecare participare la o competiție majoră, că vorbim de Mondiale, Europene sau Jocuri Olimpice, și-a dorit tot timpul să se autodepășească. De aceea noi la această ediție a Campionatului Mondial dorim să ne autodepășim, să ieșim din grupe.

Ãsta este un obiectiv foarte important pentru că ne poate da încredere pentru ceea ce putem construi mai departe.

Deci ăsta e primul obiectiv, dar obiectivul principal pentru mine îl reprezintă jocul cu Croația. Iar apoi, celelalte lucruri le vom analiza din aproape în aproape. Pentru că ne dorim să ajungem cât mai sus la asemenea competiții. Dacă vreți să spun un loc, eu am crescut în performanță și mi-am dorit mereu să ies primul.

Așa că eu îmi doresc să ies campion mondial. Chiar dacă vorbim despre un vis… dar de ce să nu credem în astfel de vise? Și aceste fete au în ele dorința aceasta.

Important este să avem răbdare să iasă la suprafață tot ceea ce au mai bun pentru a crede că într-o zi România va ieși din nou campioană mondială. Eu consider că obiectivele e important să le stabilim din aproape în aproape. Am discutat cu fetele și primul obiectiv este meciul cu Croația, meciul de început, iar dacă iese bine vom avea motivație pentru a ajunge acolo unde cred că fetele merită’, a menționat selecționerul „Coco” Mihăilă.

Program competițional

Joi, 20.11.2025
•   15:00 — Cehia vs. Austria
•   17:30 — România vs. Portugalia

Sâmbătă, 22.11.2025
•   15:00 — Austria vs. Portugalia
•   17:30 — România vs. Cehia

Duminică, 23.11.2025
•   15:00 — Cehia vs. Portugalia
•   17:30 — România vs. Austria

Cum arată lotul României?

  • Portari: Iulia Dumanska (Minaur), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Elena Șerban (Dunărea Brăila)
  • Extreme dreapta: Sonia Seraficeanu (Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (CSM București)
  • Inter dreapta: Alicia Gogîrlă (SCM Craiova)
  • Coordonatori: Rebeca Necula (Rm. Vâlcea), Alisia Boiciuc (Corona Brașov), Andreea Popa (Dunărea Brăila), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Gloria Bistrița)
  • Pivoți: Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Sonia Vasiliu (Slatina), Asma Elghaoui (Rm. Vâlcea)
  • Interi stânga: Sorina Grozav (Corona Brașov), Maryia Skrobic (Rapid)
  • Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Eva Kerekes (Gloria Bistrița)
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Planul de pace Trump-Putin înseamnă capitularea Ucrainei. Analiza experților privind consecințele condițiilor impuse de ruși
Cancan.ro
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Adevarul
Trei greșeli într-o propoziție: Ministerul Educației, prins cu tema nefăcută. Reacția lui Cristian David: „Incredibil!”
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
Digi24
Nou sondaj pentru alegerile din București: Cursă strânsă între primii patru candidați. Cum arată clasamentul
Cancan.ro
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Cel mai mare muzeu al stomatologiei din lume: 40.000 de artefacte, scaune dentare din secolul XIX, radiografii timpurii și povești uimitoare
EXTERNE Primul procuror general al Spaniei, suspendat din funcție, după ce a fost găsit vinovat de scurgere de informații
14:20
Primul procuror general al Spaniei, suspendat din funcție, după ce a fost găsit vinovat de scurgere de informații
BREAKING NEWS Senatoarea POT agresată într-o parcare din București a venit cu prima reacție: „Am fost lovită fără motiv”
14:17
Senatoarea POT agresată într-o parcare din București a venit cu prima reacție: „Am fost lovită fără motiv”
EXTERNE Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
14:07
Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
POLITICĂ Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
14:02
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
HOROSCOP Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
13:55
Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire