Inter a reușit a doua victorie în Liga Campionilor. Ce notă a primit Cristi Chivu și ce spune presa italiană

01 oct. 2025, 08:39, Sport
Inter, finalista ediției trecute a Ligii Campionilor, a reușit a doua victorie în UCL, 3-0, cu Slavia Praga. Au marcat Lautaro Martinez 30, 65, Denzel Dumfries 34.

Prima victorie în Liga Campionilor a lui Chivu pe banca lui Inter a fost cu Ajax, 2-0.

Chivu are patru victorii consecutive la Inter și a devenit al patrulea antrenor al milanezilor care câștigă primele sale două meciuri în Liga Campionilor. Luciano Spalletti, Claudio Ranieri şi Roberto Mancini mai reuşiseră acest lucru.

„Chivu s-ar simți confortabil pe treptele de la Hogwarts, și lui îi plac schimbările. Comparativ cu meciul cu Cagliari, a schimbat șapte jucători. Au intrat Sommer, Bisseck, Acerbi, Dumfries, Dimarco, Zielinski și Sucic. Acesta din urmă a zguduit, după cinci minute, stadionul de obicei tăcut din San Siro, cu un dribling rapid și o centrare din dreapta” scrie Gazzetta dello Sport.

TMW i-a dat nota 7 lui Cristi Chivu și a menționat: „În conferința de presă a spus că își dorește un Inter dominant și exact asta s-a și întâmplat. Ideile lui încep să apară din ce în ce mai mult, cu o echipă care, pe lângă faptul că este mai motivată, presează extrem de sus și nu se sfiește niciodată să atace pe verticală. Vrem sau nu, el și-a pus deja amprenta, iar acum sunt la a patra victorie consecutivă.

Inter este aproape la jumătatea drumului: obiectivul este să ajungă la jumătatea drumului cu calificarea în buzunar. Drumul lui Inter în această Ligă a Campionilor este într-adevăr specială. Programul lui Inter este practic împărțit în două: Union Saint-Gilloise și Kairat vor închide prima jumătate a calificărilor, urmate de meciurile împotriva lui Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal și Borussia Dortmund. Totul este ușor, să spunem gestionabil, ca să fim corecți, până la jumătatea drumului, dar totul devine mai complicat în următoarele patru meciuri”.

fcinternews.it a scris: „Mai agresivă, mai cu spirit, mai agresivă. Pur și simplu mai Inter. Au pus cantitatea perfectă de energie în meci pentru a încerca să rupă zidul defensiv al celor de la Slavia Praga și și-au făcut treaba perfect cu o victorie cu 3-0 care ar fi putut fi chiar mai impresionantă. Dubla lui Lautaro Martinez și golul lui Dumfries au fost principalele repere ale unei performanțe de primă clasă a echipei lui Cristi Chivu, care a jucat la cel mai bun nivel și merită să fie neînvinsă în prima jumătate a calificărilor”.

