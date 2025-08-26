Prima pagină » Sport » Ionuț Moșteanu, mesaj pentru Gigi Becali privind scandalul FCSB-Steaua: „Brandul Steaua e frumos și e al armatei”

26 aug. 2025, 22:10, Sport
Întrebat despre planul privind  organizarea echipei Steaua, o formație aflată în Liga a II-a din 2021, Ionuț Moșteanu a declarat la Euronews că o echipă de fotbal nu ar trebui să facă performanță cu bani publici.

„Planul l-am mai spus și am mai făcut pași în sensul ăsta, și în ultimele săptămâni am mai avut întâlniri și discuții diverse. Planul e unul absolut normal în anii în care îi trăim. Dacă vrei să faci performanță în fotbal, nu poți să faci pe bani publici. Ar fi nedrept să bagi foarte mulți bani într-o echipă care se bate la titlu sau la cupe europene”, a spus ministrul Apărării.

Ionuț Moșteanu: Brandul Steaua e al armatei

După ce i s-a reamintit că este o echipă care are stadion de 100 milioane de euro și de modul cum acest club nu poate să promoveze, ministrul Apărării a spus:

„Brandul Steaua e frumos și trebuie să rămână al armatei. Lângă el trebuie să vină un investitor cu un contract solid , cu disponibilitatea de a investi, pentru că este un business fotbalul. Și împreună să facem această echipă care să aibă și managementul echipei. ”

Ministrul Apărării vine cu soluția

Ministrul a adăugat că Steaua are nevoie de un investitor, de un contract solid și de o conducere care să știe să gestioneze pentru a nu se mai repeta povestea ca în cazul echipei FCSB a lui Gigi Becali.

„Noi printr-un contract solid ne asigurăm că nu se va mai întâmpla ce s-a întâmplat în povestea veche a lui Gigi Becali. Brandul rămâne al armatei. În cazul în care investitorul nu își respectă niște obligații, brandul rămâne al armatei, el își vede de drum. Trebuie să verificăm pașii juridici. Eu nu o să finanțez și nu sunt de acord să finanțez o echipă de fotbal cu bani publici și cred că asta e singura cale către performanță”.

Ionuț Moșteanu își amintește cu nostalgie vremurile când urmărea la TV meciurile echipei Steaua în cupele europene. El spune că echipa poate să redevină performantă doar printr-un contract solid și cu o conducere privată.

„Nu văd niciun sens să bagi într-un brand atât de frumos să fie primul în divizia a doua. Nu, trebuie să fie primul în divizia I, să aibă contract solid, să aibă management privat. Cred cu tărie că asta e soluția prin care să readucem performanța, să aducem din nou întreaga Românie în fața televizoarelor ca-n copilăria mea când ne uitam toți când Steaua juca în cupele europene”, a spus Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, la Euronews.

Sursa Video: Euronews

Mediafax
