Prima pagină » Sport » Israelianul Ofri Arad a semnat cu FCSB! Cu ce CV se poate lăuda fotbalistul

Israelianul Ofri Arad a semnat cu FCSB! Cu ce CV se poate lăuda fotbalistul

20 ian. 2026, 12:45, Sport
Israelianul Ofri Arad a semnat cu FCSB! Cu ce CV se poate lăuda fotbalistul

Ofri Arad este a devenit oficial jucătorul echipei de fotbal FCSB, locul 9 în Superliga României.

Internaționalul israelian în vârstă de 27 de ani a efectuat vizita medicală şi a semnat contractul cu echipa campioană a României.

Israelianul Ofri Arad a semnat cu FCSB! Cu ce CV se poate lăuda fotbalistul

Mijlocaşul care are în palmares trei titluri de campion al Israrelului, cu Maccabi Haifa, şi două titluri ale Kazahstanului cu Kairat Almaty va purta tricoul cu numărul 15.

Acesta va efectua, marţi, primul antrenament alături de noii săi colegi.

Arad este al doilea transfer perfectat de FCSB în această iarnă după fundașul portughez Andre Duarte, venit de la Ujpest.

FCSB l-a vândut, cu 1,5 milioane de euro, Adrian Şut la Al Ain Football Club, cel mai titrat club din Emiratele Arabe Unite.

În cei peste cinci ani în care a activat pentru FCSB, Adrian Şut a fost unul dintre jucătorii de bază şi a contribuit decisiv la câştigarea a două titluri, precum şi a două Supercupe ale României, pe lângă evoluţiile solide din cupele europene.

Urmează meciuri joi și duminică pentru FCSB

Dinamo Zagreb – FCSB se joacă joi, de la 22:00, în Europa League, iar duminică va fi FCSB – CFR Cluj în Superliga, de la ora 20.00.

„Am avut un cantonament foarte bun. Cel mai important e că toți jucătorii sunt sănătoși, mai ales ales în condițiile date, cu antrenamente foarte grele.

Toată echipa e bine. Jucătorii au avut o atitudine foarte bună la antrenament. Tot staff-ul e mulțumit”, a declarat antrenorul Elias Charalambous.

Stai să vedem joi. Pentru că, după aia, o să fie o altă strategie. Stai să vedem ce se întâmplă. Pentru că, dacă joi câștigăm meciul, trebuie să se întâmple alte lucruri după aceea. E vorba de bani. Dar ca să iei bani, trebuie să bagi bani. Nu răsare, dacă nu semeni
Gigi Becali, patron FCSB

Recomandarea video

Mediafax
Anunțul meteorologilor: De când se încălzește vremea în România
Digi24
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldova
Cancan.ro
Un bărbat a murit după 7 ore de așteptare la Urgențe. Ce pastilă i-ar fi dat asistenta: 'L-am văzut albastru și l-am întors'
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Şoşoacă întoarce armele și acuză Rusia de manipulare istorică: „Un atac direct la adresa identității naționale românești”
Mediafax
Fenomen astronomic excepțional – aurora boreală a fost vizibilă în România, cauzat de cea mai puternică furtună solară din ultimii 20 de ani
Click
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
Cancan.ro
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ULTIMĂ ORĂ
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Cum arată și cu ce se ocupă după ce a învins cancerul de piele?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
Descopera.ro
Erupție colosală pe Soare! Plasma se îndreaptă spre Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
De ce ne place zahărul și când începe, de fapt, să ne facă rău
INEDIT Povestea bărbatului care nu a mai dormit deloc de peste 60 de ani. Ce explicații au medicii
14:35
Povestea bărbatului care nu a mai dormit deloc de peste 60 de ani. Ce explicații au medicii
CONTROVERSĂ Marius Manole anunță că se teme să mai recite public poezii de Nichita Stănescu din cauza “extremiștilor”. La ce vers face referire actorul
14:22
Marius Manole anunță că se teme să mai recite public poezii de Nichita Stănescu din cauza “extremiștilor”. La ce vers face referire actorul
ALERTĂ Șeful Armatei Române vrea ca populația să fie pregătită de război: „Trebuie să avem o populaţie pregătită pentru susținerea unui efort de război”
14:21
Șeful Armatei Române vrea ca populația să fie pregătită de război: „Trebuie să avem o populaţie pregătită pentru susținerea unui efort de război”
ECONOMIE Cât plătește la factura de energie o româncă stabilită în Malaga. „În apartament e un frig de mori”
14:07
Cât plătește la factura de energie o româncă stabilită în Malaga. „În apartament e un frig de mori”
FLASH NEWS Prima reacție a Kremlinului după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Distrugătoare pentru statalitatea Republicii Moldova”
14:01
Prima reacție a Kremlinului după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Distrugătoare pentru statalitatea Republicii Moldova”

Cele mai noi

Trimite acest link pe