Ofri Arad este a devenit oficial jucătorul echipei de fotbal FCSB, locul 9 în Superliga României.

Internaționalul israelian în vârstă de 27 de ani a efectuat vizita medicală şi a semnat contractul cu echipa campioană a României.

Israelianul Ofri Arad a semnat cu FCSB! Cu ce CV se poate lăuda fotbalistul

Mijlocaşul care are în palmares trei titluri de campion al Israrelului, cu Maccabi Haifa, şi două titluri ale Kazahstanului cu Kairat Almaty va purta tricoul cu numărul 15.

Acesta va efectua, marţi, primul antrenament alături de noii săi colegi.

Arad este al doilea transfer perfectat de FCSB în această iarnă după fundașul portughez Andre Duarte, venit de la Ujpest.

FCSB l-a vândut, cu 1,5 milioane de euro, Adrian Şut la Al Ain Football Club, cel mai titrat club din Emiratele Arabe Unite.

În cei peste cinci ani în care a activat pentru FCSB, Adrian Şut a fost unul dintre jucătorii de bază şi a contribuit decisiv la câştigarea a două titluri, precum şi a două Supercupe ale României, pe lângă evoluţiile solide din cupele europene.

Urmează meciuri joi și duminică pentru FCSB

Dinamo Zagreb – FCSB se joacă joi, de la 22:00, în Europa League, iar duminică va fi FCSB – CFR Cluj în Superliga, de la ora 20.00.

„Am avut un cantonament foarte bun. Cel mai important e că toți jucătorii sunt sănătoși, mai ales ales în condițiile date, cu antrenamente foarte grele.

Toată echipa e bine. Jucătorii au avut o atitudine foarte bună la antrenament. Tot staff-ul e mulțumit”, a declarat antrenorul Elias Charalambous.