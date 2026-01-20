Prima pagină » Actualitate » Dinamo și-a găsit atacantul care îi poate aduce titlul. „Potențial de Premier League”

Dinamo și-a găsit atacantul care îi poate aduce titlul. „Potențial de Premier League”

20 ian. 2026, 12:19, Actualitate
Dinamo și-a găsit atacantul care îi poate aduce titlul. „Potențial de Premier League”
Dinamo și-a găsit atacantul care îi poate aduce titlul / Sursa FOTO: prosport.ro

Dinamo a învins-o cu 1-0 pe Universitatea Cluj în primul meci oficial pe 2026, dar nu victoria, cât jocul prestat de echipa bucureșteană a impresionat. Și nu puține sunt vocile care vorbesc spun că trupa „alb-roșie” este una dintre favoritele la câștigarea campionatului.

Iar cel care poate aduce titlul este Mamoudou Karamoko, reprofilat în atacant de antrenorul Zeljko Kopic.

Karamoko, noul star de la Dinamo

Despre el, președintele Andrei Nicolescu spune că „avea potențial de Premier League”. Mamoudou Karamoko a ajuns la 6 goluri marcate în actualul sezon, cu tot cu cel înscris în poarta „Șepcilor roșii”.

„Dacă Zeljko Kopic i-a făcut acel gest (n.r. – o inimioară cu mâinile), înseamnă că este o legătură între ei. Dacă îl ascultă pe Kopic, va ajunge la cel mai bun nivel. Are un talent foarte mare. Sper ca acesta să fie primul semn, să se consolideze relația.

El este un jucător foarte talentat, dar care nu și-a arătat potențialul. După un meci bun, urmau meciuri mai puțin bune. Nu a fost constant. E un jucător care avea potențial de Premier League când era tânăr”, a declarat Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

PROSPORT reamintește că Mamoudou Karamoko a ajuns golgheterul lui Dinamo în actuala stagiune, cu 6 reușite.

În ultimele două sezoane, Karamoko a fost împrumutat de FC Copenhaga în Ungaria. În sezonul 2023-2024, în tricoul lui Fehervar, a marcat 5 goluri și a dat 3 pase decisive, în 23 de meciuri. Iar stagiunea precedentă, la Ujpest, a înscris de două ori și a reușit 3 assist-uri, în 19 apariții.

Nu suntem, încă, siguri de play-off”

Chiar dacă Dinamo a ajuns pe locul 3, Mamoudou Karamoko crede că bătălia pentru calificarea în play-off încă nu a fost câștigată. La opt puncte distanță de locul 7, atacantul dinamovist își îndeamnă colegii să rămână concentrați până la sfârșit.

„Este un sentiment foarte bun să începem așa un an. Ne doream să câștigăm meciul pentru a începe anul așa cum trebuie. Mereu mă bucur să marchez. A fost foarte frig, dar am reușit să ne descurcăm, am luat cele trei puncte și e foarte bine.

În primul rând, trebuie să vorbim de play-off, acela e primul obiectiv, nu titlul. Nu suntem încă siguri de locul de play-off, dar suntem aproape și apoi vom vorbi de titlu. Trebuie să continuăm așa”, a spus Mamoudou Karamoko la finalul partidei cu „U” Cluj.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Zeljko Kopic, mesaj după Dinamo – U Cluj 1-0: „Atunci primești inimioara. Dacă nu, nu”

Dinamo a transferat un fotbalist care a jucat alături de Lamine Yamal, noul superstar al celor de la Barcelona

Recomandarea video

Citește și

IMOBILIARE Ești chiriaș? Ce ai voie să schimbi în locuință, potrivit legii
12:26
Ești chiriaș? Ce ai voie să schimbi în locuință, potrivit legii
ULTIMA ORĂ Primăria lui Boc caută avocaţi ca să facă pace între firmele de construcţie care au câştigat licitaţia la centura metropolitană
12:06
Primăria lui Boc caută avocaţi ca să facă pace între firmele de construcţie care au câştigat licitaţia la centura metropolitană
FLASH NEWS Agricultorii din România vor să mute protestele la Bucureşti, dacă semnalele de la Bruxelles şi de la Palatul Victoria nu le vor fi favorabile
11:43
Agricultorii din România vor să mute protestele la Bucureşti, dacă semnalele de la Bruxelles şi de la Palatul Victoria nu le vor fi favorabile
TURISM Locul unic din România care a lăsat-o uimită pe Valentina, o tânără din China. „Nu este o planetă extraterestră”
11:38
Locul unic din România care a lăsat-o uimită pe Valentina, o tânără din China. „Nu este o planetă extraterestră”
NEWS ALERT România s-a decis. În războiul SUA-Europa, suntem de partea UE. Anunțul a fost făcut de consilierul lui Nicușor Dan, Valentin Naumescu
11:28
România s-a decis. În războiul SUA-Europa, suntem de partea UE. Anunțul a fost făcut de consilierul lui Nicușor Dan, Valentin Naumescu
CULTURĂ Povestea diademei princiare de 765 de grame descoperite în fortăreața dacilor de la Bunești-Averești
11:27
Povestea diademei princiare de 765 de grame descoperite în fortăreața dacilor de la Bunești-Averești
Mediafax
Anunțul meteorologilor: De când se încălzește vremea în România
Digi24
Consiliul pentru Pace al lui Trump se confruntă deja cu solicitări de schimbare. Care sunt îngrijorările națiunilor invitate
Cancan.ro
Un bărbat a murit după 7 ore de așteptare la Urgențe. Ce pastilă i-ar fi dat asistenta: 'L-am văzut albastru și l-am întors'
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Şoşoacă întoarce armele și acuză Rusia de manipulare istorică: „Un atac direct la adresa identității naționale românești”
Mediafax
Fenomen astronomic excepțional – aurora boreală a fost vizibilă în România, cauzat de cea mai puternică furtună solară din ultimii 20 de ani
Click
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
Cancan.ro
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ULTIMĂ ORĂ
Ce se întâmplă doctore
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de familia lui. Cum a făcut primii bani?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Descopera.ro
Erupție colosală pe Soare! Plasma se îndreaptă spre Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
Descoperire îngrijorătoare despre paharele de cafea de unică folosință
PROTEST Strasboug, îngropat de proteste. Mii de fermieri europeni, printre care și 200 de români, cer trimiterea acordului cu Mercosur la CJUE
12:27
Strasboug, îngropat de proteste. Mii de fermieri europeni, printre care și 200 de români, cer trimiterea acordului cu Mercosur la CJUE
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Haos la campioana României. Analizăm cu Victoraș Iacob ce se mai poate repara și cum arată ultimul transfer
12:24
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Haos la campioana României. Analizăm cu Victoraș Iacob ce se mai poate repara și cum arată ultimul transfer
FLASH NEWS Imagini inedite din Turcia. Președintele Erdogan a jucat baschet cu una dintre cele mai mari vedete ale baschetului american
12:11
Imagini inedite din Turcia. Președintele Erdogan a jucat baschet cu una dintre cele mai mari vedete ale baschetului american
Analiză Vodafone. Coloana vertebrală a Europei Digitale: conectivitatea sigură ca pilon central al apărării
12:09
Analiză Vodafone. Coloana vertebrală a Europei Digitale: conectivitatea sigură ca pilon central al apărării
Gândul de Vreme Cod galben de ger în toată țara. Informații de ultimă oră de la meteorologii ANM, în exclusivitate pentru Gândul: „Minimele coboară spre – 21 de grade”
12:00
Cod galben de ger în toată țara. Informații de ultimă oră de la meteorologii ANM, în exclusivitate pentru Gândul: „Minimele coboară spre – 21 de grade”
FLASH NEWS Danemarca nu cedează presiunilor lui Trump: trimite mai multe trupe în Groenlanda. Președintele american vrea o întâlnire cu „părțile interesate“ la Davos
11:55
Danemarca nu cedează presiunilor lui Trump: trimite mai multe trupe în Groenlanda. Președintele american vrea o întâlnire cu „părțile interesate“ la Davos

Cele mai noi

Trimite acest link pe