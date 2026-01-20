Dinamo și-a găsit atacantul care îi poate aduce titlul. „Potențial de Premier League”

Dinamo a învins-o cu 1-0 pe Universitatea Cluj în primul meci oficial pe 2026, dar nu victoria, cât jocul prestat de echipa bucureșteană a impresionat. Și nu puține sunt vocile care vorbesc spun că trupa „alb-roșie” este una dintre favoritele la câștigarea campionatului.

Iar cel care poate aduce titlul este Mamoudou Karamoko, reprofilat în atacant de antrenorul Zeljko Kopic.

Karamoko, noul star de la Dinamo

Despre el, președintele Andrei Nicolescu spune că „avea potențial de Premier League”. Mamoudou Karamoko a ajuns la 6 goluri marcate în actualul sezon, cu tot cu cel înscris în poarta „Șepcilor roșii”.

„Dacă Zeljko Kopic i-a făcut acel gest (n.r. – o inimioară cu mâinile), înseamnă că este o legătură între ei. Dacă îl ascultă pe Kopic, va ajunge la cel mai bun nivel. Are un talent foarte mare. Sper ca acesta să fie primul semn, să se consolideze relația.

El este un jucător foarte talentat, dar care nu și-a arătat potențialul. După un meci bun, urmau meciuri mai puțin bune. Nu a fost constant. E un jucător care avea potențial de Premier League când era tânăr”, a declarat Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

PROSPORT reamintește că Mamoudou Karamoko a ajuns golgheterul lui Dinamo în actuala stagiune, cu 6 reușite.

În ultimele două sezoane, Karamoko a fost împrumutat de FC Copenhaga în Ungaria. În sezonul 2023-2024, în tricoul lui Fehervar, a marcat 5 goluri și a dat 3 pase decisive, în 23 de meciuri. Iar stagiunea precedentă, la Ujpest, a înscris de două ori și a reușit 3 assist-uri, în 19 apariții.

„Nu suntem, încă, siguri de play-off”

Chiar dacă Dinamo a ajuns pe locul 3, Mamoudou Karamoko crede că bătălia pentru calificarea în play-off încă nu a fost câștigată. La opt puncte distanță de locul 7, atacantul dinamovist își îndeamnă colegii să rămână concentrați până la sfârșit.

„Este un sentiment foarte bun să începem așa un an. Ne doream să câștigăm meciul pentru a începe anul așa cum trebuie. Mereu mă bucur să marchez. A fost foarte frig, dar am reușit să ne descurcăm, am luat cele trei puncte și e foarte bine.

În primul rând, trebuie să vorbim de play-off, acela e primul obiectiv, nu titlul. Nu suntem încă siguri de locul de play-off, dar suntem aproape și apoi vom vorbi de titlu. Trebuie să continuăm așa”, a spus Mamoudou Karamoko la finalul partidei cu „U” Cluj.

