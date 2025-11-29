Prima pagină » Sport » Iulian Chirița a CÂȘTIGAT argint și bronz la Mondialele de juniori de tenis de masă

Iulian Chirița a CÂȘTIGAT argint și bronz la Mondialele de juniori de tenis de masă

29 nov. 2025, 10:14, Sport
Iulian Chirița a CÂȘTIGAT argint și bronz la Mondialele de juniori de tenis de masă

Iulian Chirița a câștigat două medalii la Campionatele Mondiale de tenis de masă pentru juniori de la Cluj-Napoca: argint și bronz.

Chiriță a cucerit argint la dublu mixt Under-19, alături de galeza Anna Hursey. Ei au jucat finala cu Hechen Li/Yuxuan Qin, din China, scor 1-3 (11-6, 9-11, 5-11, 9-11).

Românul a luat bronzul la dublu masculin Under-19, alături de portughezul Tiago Abiodun. În semifinale au pierdut cu japonezii Ryuusei Kawakami/Kazuki Yoshiyama, scor 3-0 (11-4, 11-5, 12-10).

Iulian Chirița a câștigat argint și bronz la Mondialele de juniori de tenis de masă

Iulian Chiriță luptă pentru a treia sa medalie, la simplu, și va juca în sferturi cu Kazuki Yoshiyama. În optimi a trecut cu 4-3 (7-11, 10-12, 12-10, 13-11, 10-12, 11-5, 11-8) de Hsien-Chia Hsu.

La simplu feminin Under-19, Bianca Mei-Roșu s-a oprit în optimi, unde chinezoaica Yuxuan Qin a câștigat cu 3-4 (11-9, 13-11, 6-11, 9-11, 13-11, 6-11, 9-11).

La U15 simplu feminin, Patricia Stoica a pierdut cu 1-4 (8-11, 9-11, 11-5, 4-11, 5-11) în optimi cu Yerim Heo.

Federația Română de Tenis de Masă arată că: „Începe o nouă zi la Campionatul Mondial de Juniori 2025 de la Cluj-Napoca. Sâmbătă, de la 14:00, Iulian Chirița revine la masa de joc în sferturile de finală ale probei de U19 simplu masculin. Tricolorul va încerca să-și asigure a treia medalie mondială la această ediție, iar adversar îi va fi japonezul Kazuki Yoshiyama. Iulian Chirița a devenit vicecampion mondial la U19 dublu mixt, alături de partenera galeză Anna Hursey, și a câștigat bronzul mondial la U19 dublu masculin, alături de portughezul Tiago Abiodun”

Despre Campionatul Mondial la tenis de masă

1 medalie de bronz a cucerit România la ediția trecută, prin echipa masculină U19
2 categorii de vârstă (U19 și U15)
4 medalii de aur au fost câștigate la București în 1953, prin Angelica Rozeanu, Ella Zeller și Sari Szasz, la Campionatul Mondial destinat seniorilor.
4 mese de competiție, 20 de mese de antrenament
5 probe se vor juca la CM de juniori (echipe, simplu, dublu mixt , dublu femininși dublu masculin)
8 zile pline de emoție și suspans, în care următoarele staruri din tenisul de masă mondial își vor disputa medaliile.
12 echipe la fiecare categorie de vârstă, U19 și U15, feminin și masculin
16 sportivi români participă la ediția de la Cluj-Napoca
16 perechi per probă de dublu, per gen
23–30 noiembrie 2025 este perioada de desfășurare a Campionatul Mondial de Juniori la tenis de masă – Cluj-Napoca
32 de jucători per probă la simplu, per gen
32 de perechi la dublu mixt
72 de ani au trecut de la ultima ediție de Campionat Mondial găzduită de România

Recomandarea video

Mediafax
Avertizare ANM: Ploi, lapoviță și ninsoare în aproape toată țara. Județele aflate sub Cod galben - HARTĂ
Digi24
Mii de avioane au nevoie urgentă de soft nou! O companie folosită de foarte des români e afectată
Cancan.ro
Șoc total în Familia Regală! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Adevarul
Mărturia virală a unei educatoare despre lipsa iubirii în familiile înstărite: „În ultima zi am plâns în toaletă, pe ascuns"
Mediafax
HOROSCOP 29 noiembrie. Zodia care se bucură de armonie și relaxare
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
România intră în zona de risc hidric ridicat. Rezervele de apă ale Europei se epuizează
Cancan.ro
Gestul SFÂȘIETOR făcut de iubitul Jasminei, tânăra de 20 de ani moartă în accidentul de pe Calea Ferentari
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Cum decide creierul ce să-și amintească?
DEZVĂLUIRI „Este un fel de director general al tuturor lucrurilor”. Cine este Larry Ellison, miliardarul din Silicon Valley, care la 81 de ani a ajuns omul de bază, „arma secretă” și magnatul preferat al lui Donald Trump
11:52
„Este un fel de director general al tuturor lucrurilor”. Cine este Larry Ellison, miliardarul din Silicon Valley, care la 81 de ani a ajuns omul de bază, „arma secretă” și magnatul preferat al lui Donald Trump
POLITICĂ Sorin Grindeanu nu vrea taxă pe sere sau solarii: „Astfel de abordări trebuie să înceteze”
11:42
Sorin Grindeanu nu vrea taxă pe sere sau solarii: „Astfel de abordări trebuie să înceteze”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Vreau să vorbesc jumătate de oră cu Nicușor DAN despre războiul hibrid”
11:30
Ion Cristoiu: „Vreau să vorbesc jumătate de oră cu Nicușor DAN despre războiul hibrid”
EXCLUSIV Colegii lui Nicușor Dan reacționează la dezvăluirile Gândul despre cercetările din tinerețe ale președintelui: „O bună parte din timp, fie n-a fost în România, fie a fost în România, dar nu s-a prezentat la Institut”
11:29
Colegii lui Nicușor Dan reacționează la dezvăluirile Gândul despre cercetările din tinerețe ale președintelui: „O bună parte din timp, fie n-a fost în România, fie a fost în România, dar nu s-a prezentat la Institut”

Cele mai noi