Prima pagină » Sport » Iulian Chirița, în FINALA de mixt de la Mondialele de tenis de masă de juniori

Iulian Chirița, în FINALA de mixt de la Mondialele de tenis de masă de juniori

28 nov. 2025, 14:07, Sport
Iulian Chirița, în FINALA de mixt de la Mondialele de tenis de masă de juniori
Galerie Foto 6

Iulian Chirița face spectacol la Mondialul de tenis de masă de juniori de la Cluj. Componentul lotului național a adus primele două medalii pentru delegația „tricolorilor”: se bate pentru aur în finala de la dublu mixt, vineri, de la ora 20:00, alături de Anna Hursey din Țara Galilor, și este calificat și în semifinale la dublu masculin, cu portughezul Tiago Abiodun.

„Visam că voi lua medalii la ultimul meu concurs la juniori. Încă nu am nici o medalie de aur mondială și chiar îmi doresc”, a spus Iulian Chirița.

Iulian Chirița, în finala de mixt de la Mondialele de tenis de masă de juniori

Impulsionați de public, Iulian și partenera lui din Țara Galilor au trecut în semifinale de cea mai bună pereche japoneză, asta după ce, în meciurile anterioare au învins dublul numărul 1 din Franța, pe favoriții din China, dar și o pereche din Puerto Rico. „Putem să ne batem de la egal la egal cu asiaticii. Trebuie să fii bine psihic când joci cu ei pentru că pot să facă niște puncte de nu-ți vine să crezi și pot să și greșească puncte ușoare”, a precizat sportivul.

„Nu e prima oară când i-am învins pe asiatici în ultimii ani. Tot timpul am arătat că putem produce un tenis de mare calitate. De-a lungul timpului și Iulian a câștigat cu mulți jucători din Asia. Ne cunosc și ne respectă și atunci când intrăm la masă de joc, de multe ori se tem de noi. Asta poate să fie un lucru bun, dar în același timp de multe ori îi și vedem mult mai mobilizați atunci când joacă împotriva noastră”, a explicat antrenorul lui Iulian, Mădălin Ionașcu.

Impulsionat de galerie

Sala din Cluj a vibrat la fiecare punct, iar pe Iulian acest lucru îl ajută: „Tribuna a fost foarte gălăgioasă și chiar vreau să le mulțumesc frumos că au venit și m-au susținut de dimineață până seara. Și sper și următoarele zile să câștig meciuri și să-i fac fericit”.

Și antrenorul lui Iulian și al lotului național, Mădălin Ionașcu, a scos în evidență importanța galeriei: „Sala îl motivează foarte mult. Are familia alături, suporterii, foarte mulți amatori al tenisului de masă românesc și cred că e suficient doar să intre în sală și deja se umple cu bucuria de a juca. Plus că e o persoană care e făcută pentru meciuri la nivelul acesta. Sala arată fantastic. Este mult peste nivelul juniorilor. Oricând se poate juca o competiție de seniori la nivel mondial. Și toate lucrurile acestea îi dau mai multă putere și dorință de a câștiga”.

Antrenorul a dezvăluit ce strategie a adoptat pentru succesul din semifinale la Mondialul de tenis de masă de juniori: „Am insistat foarte mult pe partea de tactică. Foarte important la nivelul acesta să jucăm cât mai precis, să respectăm ceea ce ne propunem de la început, să încercăm să avem cât mai multă calitate în ceea ce facem la masă, să avem agresivitate, altfel nu avem nicio șansă să câștigăm. Am încercat mai mult să-l ordonez mental, decât să îi aduc și mai multă motivație, pentru că oricum are”.

„Am vorbit cu antrenorii, cu Mădălin și cu John, desigur și cu Ana. Am zis că trebuie să fim mult mai agresivi decât ei, să nu le dăm timp pentru că dacă le dăm timp de reacție, nu ne mai înțelegem cu ei. Și da, de la primul punct am început să fiu foarte agresiv și a ieșit foarte bine până la final”, a povestit și sportivul despre felul în care a gestionat semifinala cu japonezii.

Parcursul lui Iulian Chirița la Mondialele de juniori de la Cluj în proba de dublu mixt

Finala: Iulian Chirița/Anna Hursey (Țara Galilor) – Li Hechen/Qin Yuxuan (China), vineri, în jurul orei 20:00
Semifinale: Iulian Chirița/Anna Hursey (Țara Galilor) – Ryuusei Kawakami/Sachi Aoki (Japonia) 3-1 (11-6, 1-11, 11-5, 12-10)
Sferturi: Iulian Chirița/Anna Hursey (Țara Galilor) – Flavien Coton/Leana Hochart (Franța) 3-2 (11-13, 11-9, 11-13, 13-11, 11-8)
Optimi: Iulian Chirița/Anna Hursey (Țara Galilor) – Steven Moreno/Edmarie Leon (Puerto Rico) 3-0 (11-9, 13-11, 11-9)
16-imi: Iulian Chirița/Anna Hursey (Țara Galilor) – Wen Ruibo/Zong Geman (China) 3-2 (9-11, 10-12, 11-4, 11-9, 11-8)

Parcursul lui Iulian Chirița la Mondialele de juniori de la Cluj în proba de dublu masculin

Semifinale: Iulian Chirița/Tiago Abiodun (Portugalia) – Ryuusei Kawakami/Kazuki Yoshiyama (Japonia), vineri, după 17:30
Sferturi: Iulian Chirița/Tiago Abiodun (Portugalia) – Ankur Bhattacharjee/Abhinandh Pradhivadhi (India) 3-0 (11-2, 11-6, 12-10)
Optimi: Iulian Chirița/Tiago Abiodun (Portugalia) – Alan Kurmangaliyev (Kazahstan)/Benyamin Faraji (Iran) 3-0 (11-5, 13-11, 12-10).

Foto: FRTM/FACEBOOK

Recomandarea video

Citește și

SPORT Daniel Bîrligea, declarație INCREDIBILĂ. „Nici atacant nu pot să mă numesc. Sunt un jucător penibil”
14:54
Daniel Bîrligea, declarație INCREDIBILĂ. „Nici atacant nu pot să mă numesc. Sunt un jucător penibil”
SPORT Elias Charalambous tună după eșecul FCSB cu Steaua Roșie Belgrad. „La cum am jucat, nu reușeam nimic nici dacă ei rămâneau în nouă jucători”
14:40
Elias Charalambous tună după eșecul FCSB cu Steaua Roșie Belgrad. „La cum am jucat, nu reușeam nimic nici dacă ei rămâneau în nouă jucători”
SPORT Mesaj de la Nicușor Bancu pentru Mirel Rădoi după victoria oltenilor cu Mainz în Conference League
14:05
Mesaj de la Nicușor Bancu pentru Mirel Rădoi după victoria oltenilor cu Mainz în Conference League
SPORT Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – Ceahlăul Piatra Neamț, sâmbătă, 29 noiembrie 2025, de la ora 11.00
12:44
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – Ceahlăul Piatra Neamț, sâmbătă, 29 noiembrie 2025, de la ora 11.00
SPORT Gigi Becali, derapaj la miezul nopții, după Steaua Roșie – FCSB (1-0). „A venit soția, dar lui îi place albitură”
09:33
Gigi Becali, derapaj la miezul nopții, după Steaua Roșie – FCSB (1-0). „A venit soția, dar lui îi place albitură”
SPORT Mainz, învinsă la Craiova! Oltenii lui Coelho URCĂ în clasamentul Conference League
22:04
Mainz, învinsă la Craiova! Oltenii lui Coelho URCĂ în clasamentul Conference League
Mediafax
România își consolidează Apărarea: Buget mărit și start pentru serviciul militar voluntar din 2026
Digi24
CV-ul celorlalți miniștri ai apărării din țările de la granița cu războiul: Doctor în medicină, tradiție militară, studii în SUA
Cancan.ro
Fosta 'fată de oraș' aruncă bomba: 'Nu m-am împăcat cu Măruță'
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Adevarul
De ce a murit familia aflată în vacanță în Istanbul, potrivit raportului medico-legal. Ipoteza inițială a fost exclusă
Mediafax
INS: Venitul brut realizat în octombrie de salariații femei, cu 491 lei mai mic decât cel al bărbaţilor
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Trump și Putin ascund de Uniunea Europeană noua versiune a planului de pace: „Este o situație fără precedent”
Cancan.ro
Vladimir Putin refuză pacea cu Ucraina! Ce motiv a invocat, în ciuda eforturilor lui Trump: 'Le vom alunga cu forţa militară'
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Insula Paștelui nu mai are niciun secret: oamenii de știință au dezvăluit prima hartă 3D de înaltă rezoluție
INEDIT Cel mai periculos obiect de pe Pământ. Ce e Piciorul de Elefant” – substanța neagră din subsolul reactorului 4 de la Cernobîl
15:48
Cel mai periculos obiect de pe Pământ. Ce e Piciorul de Elefant” – substanța neagră din subsolul reactorului 4 de la Cernobîl
ACTUALITATE Ce ne recomandă Ministerul de Interne să nu facem de 1 Decembrie: „Poate pune în pericol siguranța persoanelor”
15:37
Ce ne recomandă Ministerul de Interne să nu facem de 1 Decembrie: „Poate pune în pericol siguranța persoanelor”
EXTERNE Ucraina, „gaura neagră” a banilor europeni. Reconstrucția Ucrainei costă 518 de miliarde de euro, iar mare parte din sumă ar putea fi plătită de UE
15:32
Ucraina, „gaura neagră” a banilor europeni. Reconstrucția Ucrainei costă 518 de miliarde de euro, iar mare parte din sumă ar putea fi plătită de UE
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan demarează procesul de angajare a răspunderii pentru legea pensiilor magistraților. Marți se duce cu proiectul în Parlament
15:15
Ilie Bolojan demarează procesul de angajare a răspunderii pentru legea pensiilor magistraților. Marți se duce cu proiectul în Parlament
BREAKING NEWS Ciolacu pune tunurile pe Guvernul Bolojan: Pe mine m-ar fi ridicat DNA din Guvern dacă făceam ce a făcut Bolojan. Cineva a fost cu influență la prim-ministru. Au existat efecte după acea audiență/Eu votez moțiune împotriva Guvernului Bolojan
15:09
Ciolacu pune tunurile pe Guvernul Bolojan: Pe mine m-ar fi ridicat DNA din Guvern dacă făceam ce a făcut Bolojan. Cineva a fost cu influență la prim-ministru. Au existat efecte după acea audiență/Eu votez moțiune împotriva Guvernului Bolojan

Cele mai noi