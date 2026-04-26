Japonia a înregistrat un nou cutremur duminică noaptea, de 6,1 grade pe scara Richter, în regiunea Hokkaido, în nordul țării. Acesta a urmat unui seism mult mai puternic, cu o magnitudine de 7,7, care a avut loc cu câteva zile înainte în largul coastei Sanriku.

Epicentrul cutremurului a fost situat în apropiere de orașul Obihiro, la o adâncime de aproximativ 80 de kilometri. Deși cutremurul este relativ puternic, nu a fost emisă nicio alertă de tsunami pentru acest eveniment.

Pe 20 aprilie, un cutremur masiv de 7,7 grade a lovit coasta de nord-est și a provocat valuri tsunami. După acest eveniment, autoritățile au avertizat că riscul unui cutremur major, de peste 8 grade, este de 10 ori mai mare decât în mod normal pentru săptămâna următoare.

O avertizare specială pentru un posibil „mega-cutremur” a fost activă pentru 182 de municipalități (inclusiv din Hokkaido) până luni la ora 17:00.

