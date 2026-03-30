Jannik Sinner a câștigat luni dimineață turneul Miami Open și a intrat în istoria tenisului masculin, devenind primul jucător după Roger Federer (2017) care reușește „Sunshine Double”, după ce a triumfat în același sezon la Indian Wells și Miami. Italianul s-a impus în finala de la Miami în fața cehului Jiri Lehecka, scor 6-4, 6-4, într-un meci afectat de întreruperi cauzate de ploaie, și este primul jucător din istorie care câștigă turneele Indian Wells și Miami fără să cedeze vreun set, relatează Mediafax.

Fostul lider al clasamentului ATP şi-a trecut astfel în palmares al şaptelea titlu ATP Masters 1.000 şi al treilea consecutiv, după cele de la Paris, în noiembrie, şi Indian Wells, având o serie de 34 de seturi consecutive câştigate la competiţiile de această categorie.

„Înseamnă foarte mult pentru mine. Este incredibil să câștig pentru prima dată Sunshine Double. Este incredibil. Este ceva la care nu m-am gândit niciodată, deoarece este foarte dificil de realizat. Cumva, am reușit și sunt foarte fericit”, a declarat Sinner.

Finala a fost întârziată de ploaie, însă Sinner a controlat jocul încă din start. Chiar dacă Lehecka a avut șanse de break, Sinner a rămas solid în momentele cheie și a decis meciul în două seturi, profitând de o scădere a adversarului la 4-4 în setul secund. Italianul a devenit al optulea jucător din istorie care realizează „Sunshine Double”. Novak Djokovic (2011, 2014, 2015, 2016) și Roger Federer (2005, 2006, 2017) sunt singurii care au reușit respectiva performanță de mai multe ori.

Clasamentul ATP a fost actualizat. Sinner recuperează aproape 1000 de puncte față de Alcaraz

În clasamentul ATP actualizat luni, lider se menține spaniolul Carlos Alcaraz, cu 13.590 de puncte. Sinner urcă la 12.400 de puncte, reducând semnificativ diferența după succesul de la Miami. Podiumul este completat de germanul Alexander Zverev, cu 5.205 puncte, urmat de sârbul Novak Djokovic, care coboară pe locul patru (4.720 puncte).

Pe locul cinci se află italianul Lorenzo Musetti (4.265 puncte), urmat de australianul Alex de Minaur (4.095 puncte).

