Țiriac Open 2026 începe în weekend ce la București! Ce nume grele din tenis vin lângă Arena Națională

Țiriac Open 2026 începe în weekend ce la București! Ce nume grele din tenis vin lângă Arena Națională

Țiriac Open 2026 începe în weekend ce la București! Ce nume grele din tenis vin lângă Arena Națională
Cea de-a 24-a ediție a turneului ATP 250 Țiriac Open, prezentat de UniCredit Bank, se va desfășura la București între 30 martie și 5 aprilie 2026.

Competiția, cu premii totale de 690.000 de euro, va avea loc la Centrul Național de Tenis Simona Halep, situat pe Bulevardul Pierre de Coubertin nr. 11, chiar lângă Arena Națională.

Țiriac Open 2026 începe în weekend ce la București! Ce nume grele din tenis vin lângă Arena Națională

Toate partidele vor fi putea fi urmărite pe arena centrală de 3520 de locuri, dar și la TV pe postul Digi Sport.

Întrecea aduce în fața publicului un tablou principal de 28 de jucători la simplu și 16 echipe la dublu, meciurile urmând a se disputa pe zgură, cu sistem Hawk-Eye Electronic Line Calling și mingi oficiale Dunlop ATP – Clay, conform standardelor ATP.

Italianul Flavio Cobolli, campionul en titre și deținător a trei titluri ATP, revine din postura de principal favorit, ocupând în prezent locul 15 în clasamentul mondial.

Tabloul competițional va fi completat de alți jucători care au avut parcursuri remarcabile la edițiile recente ale turneului, precum Márton Fucsovics (Ungaria), câștigător la București în 2024, Mariano Navone (Argentina), finalist în 2024, și Sebastián Báez (Argentina), finalist în 2025, sportivi care promit din nou meciuri spectaculoase pentru publicul prezent la turneu.

Biletele pentru ediția 2026 a turneului ATP 250 Țiriac Open, prezentat de UniCredit Bank, au fost puse în vânzare pe platforma Entertix, oferind fanilor tenisului ocazia de a urmări live, la București, meciuri din circuitul profesionist internațional.

Cât costă biletele?

Prețurile variază în funcție de etapa competiției și de categoria de loc. În zilele rundelor preliminare, biletele pornesc de la 50 de lei pentru tribuna a doua și ajung la 100 de lei pentru tribuna oficială.

Odată cu intrarea turneului în tabloul principal, tarifele sunt cuprinse între 75 de lei pentru tribuna a doua și 150 de lei pentru tribuna oficială.

Pentru zilele semifinalelor și ale finalei, prețurile sunt de 165 de lei pentru tribuna a doua și 330 de lei pentru tribuna oficială, oferind spectatorilor acces la cele mai importante meciuri ale competiției.

Un bilet este valabil pentru întreaga zi de turneu, oferind acces la toate meciurile programate în ziua respectivă pe terenurile competiției. De asemenea, ziua calificărilor va avea intrare liberă, cu condiția achiziționării unui bilet pentru oricare dintre zilele turneului.

Citește și

SPORT EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Am identificat marile schimbări făcute de Mirel Rădoi la campioana României. Analizăm cu Mihăiță Pleșan
13:40
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Am identificat marile schimbări făcute de Mirel Rădoi la campioana României. Analizăm cu Mihăiță Pleșan
SPORT Reacție categorică după rușinea istorică a României: „Îmi vine să plâng! Să-și dea demisia”
13:19
Reacție categorică după rușinea istorică a României: „Îmi vine să plâng! Să-și dea demisia”
SPORT Handbalul românesc în colaps! Eșec cu Turcia și selecționerul Buricea „afon” în regulament: „Nu se poate așa ceva”
12:50
Handbalul românesc în colaps! Eșec cu Turcia și selecționerul Buricea „afon” în regulament: „Nu se poate așa ceva”
SPORT Turcii au „dat din casă” despre planul tactic al lui Vincenzo Montella, înaintea meciului cu România. Ce pregătește antrenorul pentru Mircea Lucescu
12:40
Turcii au „dat din casă” despre planul tactic al lui Vincenzo Montella, înaintea meciului cu România. Ce pregătește antrenorul pentru Mircea Lucescu
SPORT Play-out-ul Superligii, fatal pentru antrenorul unei echipe de tradiție. Doi foști internaționali luptă pentru banca tehnică
12:12
Play-out-ul Superligii, fatal pentru antrenorul unei echipe de tradiție. Doi foști internaționali luptă pentru banca tehnică
SPORT Presa din Italia îl CRITICĂ pe Cristian Chivu: „Și-a pierdut echipa. Cel mai bun Inter nu mai există”
10:01
Presa din Italia îl CRITICĂ pe Cristian Chivu: „Și-a pierdut echipa. Cel mai bun Inter nu mai există”
Mediafax
UPDATE. Trump anunță „negocieri productive” cu Iranul, schimbarea regimului și oprește atacurile timp de 5 zile/ Prețul petrolului scade cu 13%/ Teheranul neagă discuțiile cu SUA/ Dezvăluiri din negocierile SUA – Iran
Digi24
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Cancan.ro
Clinica Oanei Zăvoranu, DEMOLATĂ bucată cu bucată! Aparatele de milioane, ridicate în urma executării
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Adevarul
Războiul din Iran arată limitele puterii americane
Mediafax
Scandal puternic în Ungaria, înaintea alegerilor cruciale: telefonul ministrului de externe, Peter Szijjártó, ar fi fost interceptat de serviciile secrete. Jurnaliști implicați, discuții cu Serghei Lavrov
Click
De ce japonezii nu au praf în casă, iar noțiunea de curățenie generală le este complet necunoscută
Digi24
„Veniți cu propriile arme”. Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9000 de euro. Terenul are peste 1500 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan, fostă prezentatoare la Pro TV? Cum arată acum, la 49 de ani
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
Descopera.ro
Materialul-minune folosit de neanderthalieni la orice!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un miliardar de 63 de ani se căsătorește cu o tipă tare de 27 de ani
Descopera.ro
Când „eu, eu, eu” devine regula în conversații: Cum te aperi de interlocutorii care te folosesc drept „public”
PROTEST Protest mărunt în benzinării. Șoferii plătesc cu monede în semn de revoltă față de scumpirile carburanților
17:52
Protest mărunt în benzinării. Șoferii plătesc cu monede în semn de revoltă față de scumpirile carburanților
RĂZBOI SUA poartă discuții cu un înalt oficial din conducerea Iranului. Unde poate avea loc întâlnirea dintre cele două delegații
17:47
SUA poartă discuții cu un înalt oficial din conducerea Iranului. Unde poate avea loc întâlnirea dintre cele două delegații
FLASH NEWS Alertă sanitară. Trei cazuri suspecte de malarie la copii, în Iași. Anunțul ministrului Sănătății
17:42
Alertă sanitară. Trei cazuri suspecte de malarie la copii, în Iași. Anunțul ministrului Sănătății
FLASH NEWS Radu Miruță sesizează DNA-ul pentru contracte ilegale la Ministerul Apărării. Cum încearcă USR-ul să justifice controversatul programul SAFE
17:38
Radu Miruță sesizează DNA-ul pentru contracte ilegale la Ministerul Apărării. Cum încearcă USR-ul să justifice controversatul programul SAFE
EXCLUSIV Primăria Constanța răspunde în exclusivitate pentru Gândul cât încasează după ce a vândut la fier vechi navele simbol ale orașului
17:35
Primăria Constanța răspunde în exclusivitate pentru Gândul cât încasează după ce a vândut la fier vechi navele simbol ale orașului
APĂRARE După ce trimitea trupe în Groenlanda să lupte împotriva americanilor, acum Miruță vrea să participe alături de americani la deblocarea Strâmtorii Ormuz
17:30
După ce trimitea trupe în Groenlanda să lupte împotriva americanilor, acum Miruță vrea să participe alături de americani la deblocarea Strâmtorii Ormuz

