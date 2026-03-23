Țiriac Open 2026 începe în weekend ce la București! Ce nume grele din tenis vin lângă Arena Națională

Cea de-a 24-a ediție a turneului ATP 250 Țiriac Open, prezentat de UniCredit Bank, se va desfășura la București între 30 martie și 5 aprilie 2026.

Competiția, cu premii totale de 690.000 de euro, va avea loc la Centrul Național de Tenis Simona Halep, situat pe Bulevardul Pierre de Coubertin nr. 11, chiar lângă Arena Națională.

Toate partidele vor fi putea fi urmărite pe arena centrală de 3520 de locuri, dar și la TV pe postul Digi Sport.

Întrecea aduce în fața publicului un tablou principal de 28 de jucători la simplu și 16 echipe la dublu, meciurile urmând a se disputa pe zgură, cu sistem Hawk-Eye Electronic Line Calling și mingi oficiale Dunlop ATP – Clay, conform standardelor ATP.

Italianul Flavio Cobolli, campionul en titre și deținător a trei titluri ATP, revine din postura de principal favorit, ocupând în prezent locul 15 în clasamentul mondial.

Tabloul competițional va fi completat de alți jucători care au avut parcursuri remarcabile la edițiile recente ale turneului, precum Márton Fucsovics (Ungaria), câștigător la București în 2024, Mariano Navone (Argentina), finalist în 2024, și Sebastián Báez (Argentina), finalist în 2025, sportivi care promit din nou meciuri spectaculoase pentru publicul prezent la turneu.

Biletele pentru ediția 2026 a turneului ATP 250 Țiriac Open, prezentat de UniCredit Bank, au fost puse în vânzare pe platforma Entertix, oferind fanilor tenisului ocazia de a urmări live, la București, meciuri din circuitul profesionist internațional.

Cât costă biletele?

Prețurile variază în funcție de etapa competiției și de categoria de loc. În zilele rundelor preliminare, biletele pornesc de la 50 de lei pentru tribuna a doua și ajung la 100 de lei pentru tribuna oficială.

Odată cu intrarea turneului în tabloul principal, tarifele sunt cuprinse între 75 de lei pentru tribuna a doua și 150 de lei pentru tribuna oficială.

Pentru zilele semifinalelor și ale finalei, prețurile sunt de 165 de lei pentru tribuna a doua și 330 de lei pentru tribuna oficială, oferind spectatorilor acces la cele mai importante meciuri ale competiției.

Un bilet este valabil pentru întreaga zi de turneu, oferind acces la toate meciurile programate în ziua respectivă pe terenurile competiției. De asemenea, ziua calificărilor va avea intrare liberă, cu condiția achiziționării unui bilet pentru oricare dintre zilele turneului.