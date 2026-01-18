Leo Grozavu și surpriza FC Botoșani, pas greșit la Miercurea Ciuc! Rezultatele rundei din Superliga de fotbal

FK Csikszereda a învins duminică, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia FC Botoşani, într-un meci din etapa a 22-a a Superligii.
-5 grade Celsius la ora meciului, terenul înghețat și fotbalul a lipsit cu desăvârșire. A marcat Eppel în minutul 45, asistența fiind de 698 de spectatori pentru acest meci.
FC Botoşani e pe locul 4, cu 38 de puncte, în timp ce FK Csikszereda e a 14-a, cu 19 puncte.
În ultima partidă din 2025, Csikszereda a pierdut de o manieră clară într-o deplasare cu Universitatea Craiova, scor 0-5. De altfel, a fost al patrulea eșec consecutiv al grupării din Miercurea Ciuc, iar acum victoria cu moldovenii le aduce un mare avantaj psihic.
„Să nu uităm din ce punct am pornit în acest sezon! Dacă pierdeam acasă cu Hermannstadt în ultima etapă din campionatul trecut, retrogradam direct. De aceea, obiectivul încă activ e să ne salvăm și se terminăm pe un loc superior față de anii trecuți”, a declarat Leo Grozavu.
Vineri, 16 ianuarie
FC Argeş – FCSB 1-0
Sâmbătă, 17 ianuarie
Unirea Slobozia – UTA Arad 1-3
Farul Constanţa – FC Hermannstadt 1-1
FC Rapid – Metaloglobus Bucureşti 1-0
Duminică, 18 ianuarie
FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FC Botoșani 1-0
Ora 17.45 CFR 1907 Cluj – Oţelul Galaţi
Ora 20.30 Dinamo Bucureşti – Universitatea Cluj
Luni, 19 ianuarie
Ora 20.00 Petrolul Ploieşti – Universitatea Craiova