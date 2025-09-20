Leonard Doroftei, copilot la Mamaia Rally Show: „A fost experiența vieții mele”

Prima ediție a Mamaia Rally Show a debutat cu emoții, adrenalină și un invitat surpriză: fostul campion mondial la box, Leonard Doroftei. Ploieșteanul, supranumit „Moșul”, a acceptat provocarea de a fi copilot pentru Norbert Maior, unul dintre cei mai promițători piloți români de raliuri, la bordul unui Citroën C3 Rally2.

Evenimentul se desfășoară în nordul stațiunii Mamaia, pe un traseu special conceput, care combină porțiuni de macadam cu zone de asfalt, pentru un plus de spectacol. Sute de cai putere, frâne bruște și viraje strânse au ținut publicul cu sufletul la gură încă din primele minute.

Atmosfera a fost completată de miile de spectatori veniți pe litoral special pentru competiție. Mulți dintre ei au ținut să-l vadă pe Doroftei în ipostaza inedită de copilot, într-o disciplină complet diferită de boxul care l-a făcut celebru.

Emoții comparabile cu un meci pentru titlul mondial

La finalul cursei demonstrative, Leonard Doroftei s-a declarat copleșit de experiență. „A fost experiența vieții mele. Sincer, m-am simțit ca atunci când boxam pentru centura mondială. Am avut emoții incredibile, dar și o bucurie imensă să trăiesc ceva atât de intens alături de Norbert Maior”, a spus fostul campion.

Pentru Doroftei, care de-a lungul carierei a trăit meciuri memorabile în fața a mii de fani, adrenalina din mașina de raliu s-a dovedit a fi o provocare pe măsură. Soția sa Monica a fost alături de el la Mamaia și chiar a mărturisit că a avut emoții mai mari decât Doroftei.

Prima ediție a Mamaia Rally Show reunește la start 20 de piloți de elită, dintre care mulți sunt campioni naționali, europeni și chiar mondiali. Competiția este una spectaculoasă, gândită să aducă motorsportul mai aproape de public și să transforme stațiunea Mamaia într-un punct de atracție pentru pasionații de viteză și tehnică auto.

Evenimentul continuă până mâine seară, când va avea loc ultima probă și festivitatea de premiere. Organizatorii promit că aceasta va fi doar prima ediție dintr-o tradiție care să pună Mamaia pe harta competițiilor de motorsport de top din România și Europa.