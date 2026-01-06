Prima pagină » Sport » Liderul Superligii de fotbal, transfer de la locul 12 din eșalonul secund! „Bun venit”

06 ian. 2026, 10:52, Sport
Universitatea Craiova a anunțat, luni, pe pagina oficială de Facebook, că a semnat un contract cu jucătorul Alexandru Iamandache.

Angajamentul va intra în vigoare din vara acestui an, și că tratează cu formația de ligă secundă CS Afumați, pentru transferul imediat al acestuia.

Se pare că ilfovenii solicită 20.000 de euro plus 10 la sută dintr-un viitor transfer.

Mihai Roatru, patronul Științei, crede că 10.000 de euro ar fi suficient pentru un transfer rapid.

„Știința a semnat cu unul dintre cei mai valoroși fotbaliști din Liga a II-a, Alexandru Iamandache! Contractul său va începe de la data de 1 iulie 2026 și va îmbrăca armura alb-albastră pentru doi ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un an. Alexandru se află în ultimele 6 luni de contract cu echipa CS Afumați, dar, cu toate acestea, purtăm tratative pentru ca el să facă parte din lotul nostru încă din această iarnă. Bun venit în familia Științei, Alexandru!”, au transmis reprezentanții echipei Universitatea Craiova, liderul Superligii.

„Le-am făcut o ofertă celor de la Afumați”, susțin oltenii prin Felguieras

Alexandru Iamandache a marcat 8 goluri în tricoul ilfovenilor în 17 partide jucate în acest sezon de eșalon secund.

În vârstă de 26 de ani, Iamandache a mai fost legitimat în cariera sa la Poli Timișoara și FC Pucioasa.

„Am semnat un contract cu Alexandru Iamandache, de la Afumați, începând cu 1 iulie 2026. Dar vrem să îl transferăm încă de acum.

Le-am făcut o ofertă celor de la Afumați cu un pachet deloc mic pentru un club de Liga 2, iar oferta include bonusuri de performanță” declara Mario Felgueiras, potrivit Fanatik, despre transferul lui Iamandache spre Cetatea Băniei.

