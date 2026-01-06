Prima pagină » Sport » Gică Popescu a anunțat că Ianis Hagi va pleca de la Alanyaspor. Ecoul a ajuns și la scoțieni: „Nu se așteaptă ca mijlocașul să rămână în Turcia”

Gică Popescu a anunțat că Ianis Hagi va pleca de la Alanyaspor. Ecoul a ajuns și la scoțieni: „Nu se așteaptă ca mijlocașul să rămână în Turcia”

06 ian. 2026, 09:06, Sport
Gică Popescu a anunțat că Ianis Hagi va pleca de la Alanyaspor. Ecoul a ajuns și la scoțieni: „Nu se așteaptă ca mijlocașul să rămână în Turcia”

Ianis Hagi (27 de ani) s-ar afla pe picior de plecare de la Alanyaspor. Anunțul făcut de Gică Popescu, fostul căpitan al Barcelonei, nu a rămas fără ecou. Scoțienii au reacționat la scurt timp.

Ianis Hagi ar urma să se despartă de Alanyaspor. Anunțul a fost făcut de Gică Popescu și a generat un ecou printre scoțieni. După plecarea de la Glasgow Rangers, acolo unde a evoluat timp de 5 ani, și alăturarea în Turcia, la Alanyaspor, Ianis Hagi ar urma să își schimbe, din nou, traiectoria. Gică Popescu consideră că „un club mai mare îl va chema în curând”.

„Hagi pare că va pleca mult mai devreme din Turcia. Legenda românească Gică Popescu a dezvăluit rolul avut în momentul în care Ianis Hagi s-a alăturat echipei Antalyaspor în septembrie, după plecarea sa de la Rangers.

Fosta vedetă a Barcelonei și Tottenham nu se așteaptă ca mijlocașul să rămână mult timp în Turcia și consideră că un club mai mare îl va chema în curând”, scrie ProSport care îi citează pe cei de la dailyrecord.co.uk.

Meciul de fotbal dintre România și San Marino din preliminariile Campionatului Mondial 2026, disputat pe stadionul Ilie Oană din Ploiești, marți, 18 noiembrie 2025. În imagine: Ianis Hagi. SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO

Barajul cu Turcia are loc în luna martie 2026

Pe 26 martie 2026 are loc barajul Turcia-România.

„Abia aştept luna martie. Şi aici se vorbeşte foarte mult de meciul din martie, nici ei nu au mai fost la Mondial de mult timp, din 2002. Suntem conştienţi de forţa adversarului, însă victoria cu Austria a confirmat că putem obţine succese cu echipe puternice. Trebuie să ne calificăm, nu există altă variantă.

Primul gând, când am văzut tragerea la sorţi, a fost că trebuie să îi batem pe turci şi să jucăm finala. Vrem foarte mult să fim în America şi privesc cu optimism partidele din play-off. Turcia e o echipă care cred că seamănă cu noi, e un mix între tineri şi jucători cu experienţă. Va fi o dispută frumoasă, dar e doar un pas spre Mondial şi nu ne dorim să ne oprim aici.

Eu ştiu că românii încă au încredere în noi, nu cred altceva. Dacă situaţia era alta, nu veneau la stadion şi nu ne-ar fi susţinut aşa cum au făcut-o la meciul cu Austria. Ştim că rezultatele conteaza, e normal să fie aşa. Noi vrem să menţinem trendul rezultatelor pozitive, mă refer la calificarea la EURO 2024, la turneul final din Germania şi grupa din Liga Naţiunilor”, a declarat Ianis Hagi, potrivit frf.ro.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto / George Fluster / Sorin Pana

Recomandarea video

Mediafax
Un oraș medieval, nu foarte vizitat de turiști, este principala recomandare pentru turism în 2026
Digi24
Curtea de Apel București, reacție publică la materialul Recorder „Justiție capturată”. Mesajul CAB către public | DOCUMENT
Cancan.ro
Avertisment de iarnă severă în aceste orașe din România, emis de meteorologii Accuweather. Va ninge continuu!
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Adevarul
De ce România finanțează Ucraina în criză economică – explicația simplă a unui politolog
Mediafax
Boboteaza și Sfântul Ioan 2026: tradiții, obiceiuri și superstiții care marchează finalul sărbătorilor de iarnă
Click
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și tranșat un bărbat
Digi24
Limitele radarelor chineze. Cum au neutralizat SUA „vânătorul de aeronave invizibile” al Beijingului în operațiunea din Venezuela
Cancan.ro
E ÎNSĂRCINATĂ! Fosta vedetă Kanal D a făcut anunțul la începutul lui 2026: 'Anul acesta începe cu tine, doar noi!'
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Trebuie să plătească peste 100.000 de dolari pentru că a parcat neregulamentar în propria curte
Descopera.ro
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
Care sunt cele mai ieftine locuri de vizitat în 2026?
CONTROVERSĂ Cine este Ivan Tkachev, noul șef al Departamentului de Contrainformații Militare al FSB, și legătura sa cu atotputernicul Igor Sechin, CEO Rosneft
09:00
Cine este Ivan Tkachev, noul șef al Departamentului de Contrainformații Militare al FSB, și legătura sa cu atotputernicul Igor Sechin, CEO Rosneft
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.412. Lovituri de drone asupra mai multor instalații petroliere ruse și clădiri rezidențiale
08:58
Război în Ucraina, ziua 1.412. Lovituri de drone asupra mai multor instalații petroliere ruse și clădiri rezidențiale
AUTO Cum poți să găsești siguranța auto defectă și cum o înlocuiești
08:49
Cum poți să găsești siguranța auto defectă și cum o înlocuiești
HOROSCOP Cele 4 zodii care transformă haosul în oportunitate, până pe 11 ianuarie 2026. Șansele ies în calea lor și vor lua decizii neașteptate
08:46
Cele 4 zodii care transformă haosul în oportunitate, până pe 11 ianuarie 2026. Șansele ies în calea lor și vor lua decizii neașteptate
ECONOMIE Cristian Socol, despre sfârșitul lumii unipolare și revenirea sferelor de influență. Miza marilor puteri. Unde se află România în noua ordine globală
08:26
Cristian Socol, despre sfârșitul lumii unipolare și revenirea sferelor de influență. Miza marilor puteri. Unde se află România în noua ordine globală
UTILE Ce înseamnă atunci când bagi scaunul la loc atunci când te ridici de la masă
08:20
Ce înseamnă atunci când bagi scaunul la loc atunci când te ridici de la masă

Cele mai noi