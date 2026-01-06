Gică Popescu a anunțat că Ianis Hagi va pleca de la Alanyaspor. Ecoul a ajuns și la scoțieni: „Nu se așteaptă ca mijlocașul să rămână în Turcia”

Ianis Hagi (27 de ani) s-ar afla pe picior de plecare de la Alanyaspor. Anunțul făcut de Gică Popescu, fostul căpitan al Barcelonei, nu a rămas fără ecou. Scoțienii au reacționat la scurt timp.

Ianis Hagi ar urma să se despartă de Alanyaspor. Anunțul a fost făcut de Gică Popescu și a generat un ecou printre scoțieni. După plecarea de la Glasgow Rangers, acolo unde a evoluat timp de 5 ani, și alăturarea în Turcia, la Alanyaspor, Ianis Hagi ar urma să își schimbe, din nou, traiectoria. Gică Popescu consideră că „un club mai mare îl va chema în curând”.

„Hagi pare că va pleca mult mai devreme din Turcia. Legenda românească Gică Popescu a dezvăluit rolul avut în momentul în care Ianis Hagi s-a alăturat echipei Antalyaspor în septembrie, după plecarea sa de la Rangers.

Fosta vedetă a Barcelonei și Tottenham nu se așteaptă ca mijlocașul să rămână mult timp în Turcia și consideră că un club mai mare îl va chema în curând”, scrie ProSport care îi citează pe cei de la dailyrecord.co.uk.

Barajul cu Turcia are loc în luna martie 2026

Pe 26 martie 2026 are loc barajul Turcia-România.

„Abia aştept luna martie. Şi aici se vorbeşte foarte mult de meciul din martie, nici ei nu au mai fost la Mondial de mult timp, din 2002. Suntem conştienţi de forţa adversarului, însă victoria cu Austria a confirmat că putem obţine succese cu echipe puternice. Trebuie să ne calificăm, nu există altă variantă.

Primul gând, când am văzut tragerea la sorţi, a fost că trebuie să îi batem pe turci şi să jucăm finala. Vrem foarte mult să fim în America şi privesc cu optimism partidele din play-off. Turcia e o echipă care cred că seamănă cu noi, e un mix între tineri şi jucători cu experienţă. Va fi o dispută frumoasă, dar e doar un pas spre Mondial şi nu ne dorim să ne oprim aici.

Eu ştiu că românii încă au încredere în noi, nu cred altceva. Dacă situaţia era alta, nu veneau la stadion şi nu ne-ar fi susţinut aşa cum au făcut-o la meciul cu Austria. Ştim că rezultatele conteaza, e normal să fie aşa. Noi vrem să menţinem trendul rezultatelor pozitive, mă refer la calificarea la EURO 2024, la turneul final din Germania şi grupa din Liga Naţiunilor”, a declarat Ianis Hagi, potrivit frf.ro.

Sursă foto: Mediafax Foto / George Fluster / Sorin Pana