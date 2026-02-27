După eliminarea din Liga Campionilor în fața celor de la Bodo/Glimt, Interul lui Cristi Chivu o va întâlni pe Genoa în Serie A.

Antrenorul Daniele De Rossi a vorbit despre meciul cu echipa lui Cristi Chivu, care se joacă sâmbătă, 28 februarie, de la ora 21:45, dar și despre eliminarea milanezilor din Liga Campionilor.

Daniele De Rossi și Chivu au fost colegi la AS Roma în 2003 – 2007, iar acum primul antrenează echipa lui Dan Șucu, milionarul român care deține și Rapid.

Inter joacă în Serie A, după înfrângerea din Liga Campionilor. Daniele De Rossi: „Acum Chivu pare un fraier”

„Inter e o echipă care câștigă constant în campionat pentru că are un obiectiv. Unul le-a scăpat, celălalt este încă viu și puternic. Vor dori să ne învingă și să-și mențină seria de victorii. O echipă puternică și motivată, iar apoi mai este și cel mai periculos lucru: orgoliul rănit al campionilor. Vor dori să șteargă eliminarea din Liga Campionilor. (n.r. că Bodo/Glimt a arătat apărarea și contraatacul nu sunt cuvinte murdare) Sunt de acord că nu sunt. Bodo a arătat intensitate și dedicare în apărare și la recuperarea mingii. Inter merita să câștige acel meci, dar este reductiv să etichetezi Bodo doar prin acele două cuvinte.

Acum antrenorul lui Bodo pare un om de știință, iar Chivu un fraier. Dar Inter putea foarte bine să câștige meciul. Meritul îi revine lui Bodo pentru calificare, însă sperăm să știm și noi să ne valorificăm punctele forte. Știm cifrele Interului la fazele fixe. Este o altă armă pentru ei, iar măreția Interului constă tocmai în capacitatea de a marca în atât de multe moduri și cu atât de mulți jucători.

Probabil este cea mai puternică echipă din campionat, noi nu putem decât să ne pregătim cât mai bine pe baza fundamentelor lor și să nu ne abatem de la ceea ce știm că ne poate ajuta să le facem rău”, a declarat De Rossi, la tuttomercatoweb.