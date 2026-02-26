Rugby-ul românesc stă în 7 echipe! Când începe Liga Națională

Prima pagină » Sport » Rugby-ul românesc stă doar în 7 echipe! Când începe Liga Națională

26 feb. 2026, 20:35, Sport
Liga Națională de rugby a României va avea 7 echipe în ediția 2026, care va debuta pe 28 martie 2026.

La această ediție participă și RC Gura Humorului, campioana Diviziei Naționale, a anunțat Federația Română de Rugby pe site-ul său oficial.

„Liga de Rugby Kaufland, cea mai importantă competiție din rugby-ul românesc intern la nivel de seniori va avea în acest an un format mai extins, celor șase echipe prezente în competiție alăturându-li-se din acest sezon și RC Gura Humorului, campioana Diviziei Naționale de seniori”, se menționează pe site-ul citat.

Astfel, ediția 2026 le va aduce la start pe CSM Știința Baia Mare, SCM USV Timișoara, CSA Steaua, CS Dinamo, CS Rapid, CSU ELBI Cluj și RC Gura Humorului.

Competiția va debuta pe 28 martie 2026 și se va încheia pe 26 septembrie 2026, cu partidele de clasament, meciul pentru bronz și marea finală.

Sistemul de desfășurare a competiției este sezon regulat, echipele participante disputând un tur și un retur, conform Tabelei Berger, câte 12 meciuri fiecare. În funcție de clasamentul final, primele patru echipe se vor califica în semifinale, care se vor disputa după sistemul: Locul 1 – Locul 4, Locul 2 – Locul 3, prima echipă având calitatea de gazdă.

De asemenea, echipele clasate pe locurile 5-8, vor disputa partide pentru stabilirea clasamentului final al competiției astfel: baraj între locul 6 și locul 7, urmat de partida dintre locul 5 și câștigătoarea barajului. Partidele se vor disputa pe terenul echipei mai bine clasate în sezonul regulat.

Dinamo aduce jucători din Italia

Clasată pe locul 3 în ediția 2025, CS Dinamo București a anunțat transferul a doi jucători din Italia. Amândoi vin de la Colorno și evoluează în linia a treia. Este vorba despre Mihai Popescu (23 de ani) și Antoine Koffi (27 de ani). Primul este pe jumătate român, tatăl lui fiind originar din Timișoara. Celălalt a fost internațional U20 pentru Italia, trecând pe la cluburi cunoscute din Peninsulă, precum Calvisano și Zebre. În prima etapă a LRK 2026, Dinamo va evolua pe terenul nou-promovatei RC Gura Humorului, scrie site-ul rugby.ro.

Care sunt primele trei etape?

ETAPA 1 (28.03.2026)

CSM STIINTA BAIA MARE – SCM USV TIMISOARA *
*(partida va fi amânată pentru 06.06.2026, cele două echipe disputând în aceeași zi SuperCupa României)
RC GURA HUMORULUI-CS DINAMO
CSA STEAUA-CSU ELBI CLUJ
CS RAPID-stă

ETAPA 2 (04.04.2026)

CSA STEAUA-CS RAPID
SCM USV TIMISOARA-RC GURA HUMORULUI
CS DINAMO-CSU ELBI CLUJ
CSM STIINTA BAIA MARE-stă

ETAPA 3 (10.04.2026)

CS RAPID-CSU ELBI CLUJ
CS DINAMO-CSM STIINTA BAIA MARE
CSA STEAUA-RC GURA HUMORULUI
SCM USV TIMISOARA-stă

