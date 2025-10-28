Prima pagină » Sport » Marian Drăgulescu a ales să călătorească în țară cu un mijloc de transport popular! „În condiții foarte bune”

28 oct. 2025, 15:50, Sport
Marian Drăgulescu, cotat drept cel mai valoros gimnast al României din toate timpurile, a redescoperit de curând plăcerea călătoriilor cu trenul.

În urmă cu puțin timp, invitat fiind la un eveniment care a fost organizat la Brașov, Marian și soția lui au ales să renunțe la autoturismul propriu și să parcurgă distanța până la Brașov cu trenul.

Cred că a fost cea mai bună alegere. Am călătorit în condiții foarte bune. Am ajuns la ora înscrisă pe bilet. Nu mai pun la socoteală peisajele pe care le-am putut admira din tren.

Chiar dacă de-a lungul anilor nu am mers foarte des cu trenul, atât eu cât și soția, ne-am propus să folosim cât mai des de-acum încolo acest mijloc de transport, care, nici nu costă foarte mult”, a ținut să precizeze Drăgulescu.

Încă din tinerețe Marian Drăgulescu și-a luat permisul auto, fiind considerat un conducător auto foarte bun. În timp el, a mers mai departe luându-și permis atât pentru motocicletă cât și pentru ambarcațiuni ușoare.

Am vrut să cunosc pot conduce cât mai multe vehicule. Cu motorul merg destul de des, iar barca o conduc atunci când mi se ivește ocazia. Încă nu am barca mea, dar, în viitor nu se știe”, a mai spus Drăgulescu.

Și alți sportivi de top au călătorit sau călătoresc cu trenul

Marian Drăgulescu nu este singurul nume din sportul românesc care preferă călătoria cu trenul.

Echipele de fotbal Universitatea Craiova, Rapid, componentele lotului național de scrimă, înotătorii și enumerarea poate continua, au preferat călătoria cu trenul.

