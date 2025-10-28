Eric Andrieș e vicecampion național la 200 m liber, acolo unde a fost depășit doar de campionul olimpic.

Înotul românesc are viitorul asigurat, mulți juniori încercând să calce pe urmele campionului olimpic, mondial și european David Popovici. Constănțeanul Eric Andrieș este unul dintre aceștia.

Sportiv legitimat la CSM Constanța, el visează deja la calificarea la Jocurile Olimpice. Acum este convins că aceasta va fi însoțită și de un tatuaj, însă recunoaște că e posibil ca planurile să se schimbe până la acel moment.

Îl are idol pe Buffon și vrea să-i calce pe urme lui David Popovici

„M-am gândit să-mi fac inelele olimpice, dar văd dacă voi ajunge chiar să mi le fac, dacă mă calific. Mă gândeam pe mână undeva, nu știu încă”, spune Eric Andrieș.

Eric Andrieș măsoară aproape 2 metri și este unul dintre cei mai înalți înotători români. Curios, nu baschetul e sportul care-i place cel mai mult, deși îl juca alături de fratele său, ci fotbalul. Preferă să joace portar și modelul lui la meciurile cu prietenii este Buffon: „Baschet jucam cu fratele meu, când eram mic și mă descurcam destul de bine. În ultima vreme am descoperit că îmi place să fiu portar la fotbal, probabil tot datorită înălțimii. Mă descurc destul de bine în poartă. Sincer să fiu, Buffon e portarul meu preferat”.

Anul acesta, Eric a făcut una dintre cele mai bune curse din carieră în proba de 200 metri liber de la Campionatele Naționale, acolo unde a fost învins doar de campionul olimpic, David Popovici. Tânărul sportiv recunoaște că prezența în aceeași cursă cu David l-a împins să se autodepășească.

„Ne-a motivat pe toți prezența lui acolo. Cred că e mult spus că m-am ținut de el, dar ne-a motivat, ne-a inspirat pe toți să tragem mai tare. A fost ceva cu totul special”, rememorează Eric.

Chiar dacă nu are superstiții, Eric recunoaște că e posibil să fi căpătat una chiar la această ediție a Naționalelor. El a purtat la competiție un slip identic cu al lui David Popovici, iar rezultatul (a fost primul clasat după campionul olimpic) îl face să creadă că și-a găsit echipamentul norocos. „Slipul de competiție este chiar modelul lui David. E acela cu modelul lui, Signature. De fapt, chiar și el mi-a spus după cursă: Ai văzut, dacă ai purtat costumul ăla…Deocamdată nu cred că o să port alt model. Am avut curse foarte bune până acum cu el și o să continui să-l port”, a declarat Eric Andrieș.