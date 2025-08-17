Prima pagină » Sport » Cum poate arăta FCSB în derby-ul cu Rapid. „Vor fi 5-6 schimbări în formula de start”

17 aug. 2025, 14:13, Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a spus că vor fi schimbări în primul 11 al echipei în meciul cu Rapid. Se bazează pe Tănase și Olaru, iar Dennis Politic va fi atacant.

Rapid – FCSB se joacă în etapa 6 din Superliga duminică, de la ora 21:30, pe Arena Națională. Partida e în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Cum poate arăta FCSB în meciul cu Rapid: Târnovanu – Cercel, M.Popescu, Ngezana, Pantea – Șut, Olaru – Miculescu, Cisotti, Fl. Tănase – Politic

„Nu suntem în mare risc să ratăm titlul, nu sunt trei puncte. Este un punct și jumătate. Așa a fost și anul trecut. Avem pe Craiova în față, dar dacă ne calificăm în Europa League, mai facem transferuri, unul sau doi jucători. Noi trebuie să câștigăm toate meciurile, nu că jucam acum cu Rapid.

Avem nevoie de puncte, pentru ca e în pericol play-off-ul. E și orgoliu la mijloc, normal. Bine, la mine nu e, dar trebuie să țin cu galeria, care are orgoliu mare când e vorba de Rapid. Vor fi 5-6 schimbări în formula de start. Tănase și Olaru vor juca amândoi cu Rapidul, eu cred că ne vom reveni cu ei în echipă.

O să-l băgăm atacant pe Dennis Politic. Pe cine?! Nu mai avem altul. Bîrligea trebuie odihnit, să joace în Scoția. Asta e situația în campionat, trebuie sacrificat, nu avem ce să facem. Cu Rapid trebuie să odihnim câțiva jucători, asta e situația, Europa League ne interesează acum”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

La Rapid – FCSB sunt așteptați în jur de 25.000 de fani, Arena Națională având o capacitate dublă.

Arbitrul Istvan Kovacs va conduce Rapid – FCSB, iar la cele două linii sunt Ferencz Tunyogi şi Ioan Alexandru Corb. În camera VAR sunt Cătălin Popa şi Iulian Dima, iar Iulian Călin va fi arbitru de rezervă.

