Marius Şumudică a revenit în antrenorat

06 ian. 2026, 12:57, Sport
Şumudică a semnat cu Al-Akhdoud, echipă din Saudi Pro League. Va antrena până la finalul sezonului și dacă își îndeplinește obiectivul contractul se va prelungi pentru un an.

Şumudică va câștiga 600.000 de euro și va lua o primă de 150.000 de euro dacă va salva echipa de la retrogradare. Bonusul acesta se va împărți cu cei din staff.

Staff-ul tehnic e alcătuit din Gabriel Mărgărit, Cristian Petre şi Sener Genturk, dar şi antrenorul de portari Cornel Cernea și Șumudică junior, care e analist video, sau preparatorul fizic Ștefan Anghel.

Al-Akhdoud este penultima în Saudi Pro League, pe locul 17, cu cinci puncte din 12 meciuri. Următoarea partidă e pe 10 ianuarie, cu Al-Ahli.

„Am semnat pe șase luni cu opțiune de încă un an dacă reușesc să salvez echipa de la retrogradare. Știu că este o provocare dar am venit pentru că eu cred în mine și mai ales cred în staff-ul meu. Nu ar fi pentru prima dată când reușim lucruri pe care alții le cred imposibile pe plan fotbalistic. Împreună cu jucătorii și cu fanii, care sunt absolut fantastici, putem face lucruri importante aici, în Liga Stelelor. V-am spus mereu că am oferte interesante, mult peste nivelul Superligii, iar Șumudică mereu se ține de cuvânt. Să ajungi să antrenezi aici e greu, dar mai ales onorant. Nu are rost să discutăm despre un campionat unde pe lângă marea vedetă Cristiano Ronaldo mai sunt zeci de superstaruri, ne-ar lua ore în șir numai să-i punem pe hârtie. Este uriaș să joci împotriva acestor superfotbaliști de zeci de milioane de euro, darămite să-i mai și antrenezi”, a declarat Marius Șumudică, la Fanatik.

Șumudică a mai antrenat la Rocar, Inter Gaz, Progresul, Farul Constanța, Gloria Bistrița, Rapid, Kavala, Astra, FC Brașov, FC Vaslui, U Cluj, Al-Shaab, Concordia Chiajna, Kayserispor, Al-Shabab, Gaziantep, Rizespor, CFR Cluj, Yeni Malatyaspor sau Al-Raed.

La echipa lui Șumudică poate ajunge și Octavian Popescu de la FCSB.

